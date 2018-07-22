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Yasin'in yeni takımı belli oldu

Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi biten Yasin Öztekin ile prensipte anlaştı

22 Temmuz 2018 Pazar 11:09
Yasin'in yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile prensipte anlaştı.

Bursaspor yöneticileri, teknik direktör Samet Aybaba'nın yeni sezonda kadroda görmek istediği Yasin Öztekin'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Yasin Öztekin'in Bursaspor'un teklifini kabul ettiği menajeri tarafından yöneticilere bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüple prensipte anlaşan Yasin Öztekin'in, yarın yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursaspor'un kampına katılacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİGTransferYasin Öztekin
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