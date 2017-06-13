Yazın transfer bombası patlayabilir

Beijing Guoan forması giyen yıldız golcü, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Kendisiyle ilgili de flaş bir karar alındı.

Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , forvet hattını netleştirmeye çalışıyor. Öncelikle Aboubakar'ın kadrosunda tutmak isteyen siyah beyazlılar, Burak Yılmaz 'ı da gündemine alabilir. Bugüne kadar milli futbol cunun kulübü Beijing Guoan ile temasa geçilmese de, başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, Burak konusunda olumlu bir yaklaşım sergiliyor. Başkan Orman, Burak ile ilgili kendisine sorulan soruları geçiştirmek yerine, 32 yaşındaki oyuncu hakkında fikirlerini açıkca ortaya koymuştu. Şenol Güneş’in de mali şartların uygunluğu halinde transfere sıcak yaklaştığı biliniyor. Burak Yılmaz da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, alacakları karşılığında serbest kalma ihtimali var. Bu durumda Burak, Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan transfer olabilir.

Siyah-beyazlı takımda 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarından forma giyen Burak, çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı. Milli futbolcu, Şenol Güneş yönetimindeki Tranzonspor'da ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirmişti. Burak, bordo-maivli formayla 93 maçta 58 gol atma başarısını göstermişti. Beşiktaş cephesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı istemesi ve bu transfer için olumlu konuşması, milli yıldızı her geçen gün siyah beyazlı formaya yaklaştırıyor. (NTV SPOR)