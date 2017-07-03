Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, yeni kaleci transferine ilişkin, "Yedek kalmayı sorun etmem. Zamanında zaten yedek kaldım. Bundan sonra da sorun etmem. Herkesin kafasında bir soru işareti var; Volkan mı yoksa, gelecek arkadaş mı oynayacak?" dedi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın kaptanı kaleci Volkan Demirel, düzenlediği basın toplantısında, yeni sezonun takımlar ve oyuncular için hayırlı olmasını diledi. Tesislerin her şeyi ile dört dörtlük olduğunun altını çizen Volkan, şunları söyledi: "Bize tahsis edilmiş, çalışanlarıyla, hizmetleriyle, yemekleri ile sahadaki çimin düzenliliği ile bizi bekleyen bir yerdi burası. Her sezon başı geldiğimiz bir yer. Burası bizim için, başlangıçları güzel olmuştur, çok özel anlarımız da olmuştur. Şu an için kamp ortamında her şey çok güzel gidiyor, inşallah bu güzel gidişatı sezon başı ile beraber devam ettireceğiz. Bunun doğrultusunda da ilerlemeye devam ediyoruz."

"Hangimiz iyiyse formayı o giyecek"

Futbol takımlarının sezon başında belli planlamalar yaptığını aktaran Volkan, planlamalar çerçevesinde de takımda oynayacak 3-4 kalecinin olması gerektiğini belirtti. Şartlar doğrultusunda kaleci transferleri yapıldığına dikkati çeken Volkan, şunları kaydetti: "Geçen dönemlerde de Fabiano kardeşimiz gelmişti, onunla da çok iyi çalışmalarımız, çok iyi arkadaşlıklarımız olmuştu. Şimdi gelecek olan arkadaşla da rekabete gireceğiz. Tabii ki burada ben de o da sahaya çıkacağız, hangimiz daha iyiysek formayı o giyecektir. Burada Fenerbahçe'nin başarısı için beraberiz. Benim için önemli olan Fenerbahçe kalesinin layıkıyla bana verildiği takdirde en iyi şekilde değerlendirmektir. Tabii ki gelecek arkadaş da bunu en iyi şekilde benimseyip ona göre hareket edecektir."

"Bana forma şansı verildiği takdirde en iyisini yapmaya çalışacağım." diyen deneyimli eldiven, "Hatalarımız tabii ki oluyor. Ama ben uzun vadeli bakıldığı zaman her zaman Fenerbahçe kalesini layıkıyla korumuş bir kaleci olarak kendimi yorumlayabilirim. Tabii ki beğenmeyenler, istemeyenler olabilir. Onlara da saygı duyarım. Ben de bazı şeyleri istemiyorum ama hayat her zaman devam ediyor. Gelen arkadaşa başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Aykut Hoca'nın dönüşü büyük avantajdır"

Takımda yedek oyuncu olmayı sorun etmeyeceğini kaydeden Volkan, "Gelecek arkadaşın da ismini vermek istemiyorum. Arkadaş diye hitap ediyorum ama yanlış anlaşılmasın bunu kulüp açıklar. Benim için isim ya da kim olduğu çok önemli değil. Buraya gelip Fenerbahçe için mücadele edecek herkes için benim kapım da Fenerbahçe’nin kapısı da açıktır. Ben oynamışım, oynamamışım önemli değil. Yeter ki Fenerbahçe başarılı olsun." şeklinde konuştu. Aykut Kocaman'ın çok değer verdiği, saygı duyduğu ve sevdiği bir antrenör olduğunu vurgulayan Volkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onunla daha önce burada çalışma fırsatı bulduk. Kendisini saha içi ve dışında çok iyi tanıyorum. Onun buraya gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Malum süreçteki şampiyonluk, UEFA'daki yarı final, malum bugünün tarihi 3 Temmuz, yaşadığımız her şeyin içinde Aykut Kocaman vardı. Hatta ondan sonra gelen teknik direktörler, Aykut Hoca'nın oturttuğu sistemden dolayı başarılı oldu. Bunu belki herkes söyleyemez ama ben söylüyorum, Ersun Yanal'ın döneminden bahsediyorum. Aynı şekilde İsmail Kartal'ın döneminde de Aykut Hoca'nın kalıntıları vardı. Aykut Hoca kalsaydı sistem nereye kadar devam edebilirdi, bunu da tespit etmek çok zor.

Aykut Hoca'nın dönüşü çok büyük bir avantajdır. Biz futbolcular da bu avantajı çok iyi kullanarak daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Her şeyin başında samimiyet gelir, ben de Aykut Hoca'daki samimiyeti biliyorum. Bunu takım arkadaşlarım da görmeye başladı. Yeterince tanıdıktan sonra, inandığımız güvendiğimiz hocamızla daha iyi yerlere geleceğiz." Her teknik direktörün belli bir çalışma düzeni olduğunu vurgulayan Volkan, "Her hocanın belli bir sistemi var. Hoca değiştiği zaman futbolcu da kendini hocaya uydurmak için bir zaman geçiriyor. Biz isteriz ki, bir hocamız olsun ve uzun zaman beraber çalışalım. Ama bu durum Türkiye şartlarına uymuyor, süre çok uzun sürmüyor. Ben her zaman inandığım, güvendiğim ve samimiyetini bildiğim insanlarla çalışmayı tercih ederim." diye konuştu.

"Ozan Tufan iyi yerlere gelecek"

Ozan Tufan'a çok genç olduğu için destek verdiğini anımsatan tecrübeli kaleci, şu ifadeleri kullandı: "Bazı şeyleri tespit edemiyor, bazı şeyleri anlayamıyor, doğru yapmaya çalışırken yanlış yapıyor. İnsanları kaybetmek, yerin dibine sokmak çok kolay. Gelen seyircilerden bazı laflar duyuyorum, sadece Ozan’la alakalı değil, kendimle ve diğer arkadaşlarla alakalı, bunlar çok yanlış. Ozan geçen sezon az oynadı ama Benfica gibi bir takım çok ciddi rakamlara istedi. Söylediğim şey şu, '3, 4 maç oynayıp buralara geldin, 15 maç oynasan, kim bilir nerelere gideceksin belli değil.' dedim. Avrupa’da ne transferler dönüyor. Ben Ozan'a inanıyorum. Kafasını sahaya verdiği takdirde iyi yerle gelecek."