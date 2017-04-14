Yen stat, yeni yıldızlar ve yeni bir sayfa

Milan'ı Silvio Berlusconi'den satın alan Çinli iş adamı Yonghong Li ve kulübün yeni CEO'su Marco Fassone, basının karşısına geçti. Berlusconi'ye teşekkür eden Yonghong Li, ''Bu, bizim için büyük bir sorumluluk ve büyük bir görev. Berlusconi'ye ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu kulüp, tarihte yeni bir bölüm başlatıyor'' ifadelerini kullandı.



''TRANSFERE BÜYÜK BİR BÜTÇE AYIRACAĞIZ''

Milan'ın yeni CEO'su Marco Fassone ise kulübün geleceğe yönelik planlarını açıkladı. Transfer konusuna da değinen Fassone, ''Gelecek transfer penceresi için büyük bir bütçe ayıracağız. Aubameyang ile ilgili birkaç söylenti var. En az birkaç tane büyük yıldıza sahip olmak istiyoruz. Donnarumma'yı Milan'ın sembolü haline getirmek istiyoruz. Bu önceliğimiz'' diye konuştu.

''İLK HEDEFİMİZ BİR AN ÖNCE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DÖNMEK''

Kısa vadedeki hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu belirten Fassone, ''Öncelikli hedefimiz bir an önce Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilmek. Avrupa Ligi de önemli. Bir an önce büyük kulüpler gibi haftada iki maç oynamaya alışmalıyız'' dedi.

YENİ STADYUM GELİYOR!

Kulüp CEO'su Fassone, taraftarlara bir de müjde verdi. Yeni stadyum inşa etme planları olduğunu belirten Fassone, ''San Siro olağanüstü bir yer fakat yeni bir stadyum inşa etmek kısa vadeli planlarımızda var. Yeni stadyum inşa eden kulüpler, kısa sürede gelirlerini artırdı'' dedi.