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Yeni adresi Fransa olabilir

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Arda Turan için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Katalan Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Arda Turan'ın yeni adresi Monaco olabilir

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Yeni adresi Fransa olabilir

Dün Ousmane Dembele'nin taraftara tanıtılmasının ardından Barcelonalı yöneticiler menajer Jorge Mendes ile bir araya geldi ve Arda ile Andre Gomes'in geleceği masaya yatırıldı. Arda'yı cumada önce elden çıkarmak isteyen Barcelona'nın bunun için Monaco'yu iyi bir seçenek olarak gördüğü kaydedildi. Bu transferde Monaco ile iyi ilişkileri olan Jorge Mendes'e güvenen Katalan ekibi, Arda'dan en az 20 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer ala Monaco bu yaz Mendy, Bakayoko, Bernardo Silva, Nabil Dirar gibi isimleri elden çıkarmıştı. Mbappe ve Fabinho'nun birkaç gün içinde PSG'ye transfer olmaları bekleniyor.

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FutbolBarcelonaArda TuranMonaco
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