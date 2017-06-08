Yeni Aslanlar yolda

Spor Toto Süper Lig’i 4. sırada tamamlayan Galatasaray, transferi erken bitirmek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda. Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, transfer konusunda iki oyuncuyla da anlaştı. Belhanda’nın bonservisi Dinamo Kiev, Gomis’inki ise Swansea City’de bulunuyor. Aslan, kulüpler ile oyuncuların bonservisleri konusunda anlaşma zemini arıyor. Galatasaray’ın, iki futbolcunun transferini 2-3 içinde açıklaması bekliyor.

Gomis, Marsilya ile bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 21 gol, 4 asist ile mücadele etti. 27 yaşındaki Belhanda ise geçtiğimiz sezon Fransa Ligi takımlarından Nice’de kiralık forma giydi. Faslı futbolcu Nice formasıyla 31 maçta 3 gol attı.