Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni Aslanlar yolda

Galatasaray, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Gomis ve Belhanda ile anlaşmak üzere

Bu haber kez okundu.

Yeni Aslanlar yolda

Spor Toto Süper Lig’i 4. sırada tamamlayan Galatasaray, transferi erken bitirmek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda. Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, transfer konusunda iki oyuncuyla da anlaştı. Belhanda’nın bonservisi Dinamo Kiev, Gomis’inki ise Swansea City’de bulunuyor. Aslan, kulüpler ile oyuncuların bonservisleri konusunda anlaşma zemini arıyor. Galatasaray’ın, iki futbolcunun transferini 2-3 içinde açıklaması bekliyor.

Gomis, Marsilya ile bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 21 gol, 4 asist ile mücadele etti. 27 yaşındaki Belhanda ise geçtiğimiz sezon Fransa Ligi takımlarından Nice’de kiralık forma giydi. Faslı futbolcu Nice formasıyla 31 maçta 3 gol attı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayBelhandaGomis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100