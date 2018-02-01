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Yeni başkan Fikret Orman

Dursun Özbek'ten boşalan başkanlığa Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman seçildi

01 Şubat 2018 Perşembe 14:17
Yeni başkan Fikret Orman

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Fikret Orman oldu.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, Galatasaray Kulübündeki başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Seçimde tek aday gösterilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, vakfın başkanlığına seçildi. Divan başkanlığını Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı toplantıda 18 kulübün yetkilileri yer aldı. Gümüşdağ, Fikret Orman'ın 17 kulübün desteğiyle yeni başkan olduğunu, Fenerbahçe Kulübünün ise çekimser oy kullandığı belirtti. Gümüşdağ, Orman'ın yardımcılıklarını Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in yapacağını aktardı.

Orman: "Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Türk sporuna hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi. Fikret Orman, görevi kendisine layık gören kulüplere teşekkür ederek, "Hayırlısı olsun. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız. Bundan önceki başkanlarımızda olduğu gibi, iyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız. Tüm kulüp başkanlarına tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın toplantılara katılmaması nedeniyle Beşiktaş Kulübünün de başkanlık düzeyinde son toplantılarda yer almamasının sorulması üzerine şunları kaydetti: "Geçmiş, geçmişte kaldı. Şu an yeni bir başlangıç yapmışken, geçmişle ilgili polemik konusu oluşturmanın manası yok. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız Toplantıya katılımlar başkanlık seviyesinde önemli, esasında icraat tarafı önemli."

Vakfın 9. başkanı Fikret Orman

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfının 9. başkanı oldu. İlk başkanlığını 2000 yılında İlhan Cavcav'ın yaptığı vakıfta Orman'dan önce 8 isim görev yaptı. İlhan Cavcav'ın 3 farklı dönemde başkanlığını yürüttüğü vakıfta Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Önal, Göksel Gümüşdağ ve Dursun Özbek de başkanlık görevini üstlendi.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 14:19
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SÜPERLİGKulüpler Birliği VakfıFutbolFikret OrmanBaşkan
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