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"Yeni bir sayfada tekrar beraberiz"

Galatasaray, 2 yıllık anlaştığı Yuto Nagatomo için Inter'e 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:59
"Yeni bir sayfada tekrar beraberiz"

Galatasaray Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak oynayan Japon savunma oyuncusu Yuto Nagatomo'nun bonservisini aldı.

İki yıllık anlaşma yapılan Nagatomo'nun bonservisi için Inter Kulübüne 2,5 milyon avro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki sol beke de her sezon için 2 milyon avro verecek. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü Inter ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon avro sabit transfer ücreti ödenecektir."

"Çok mutluyum"

Galatasaray'ın İtalya ekibi Inter'den bonservisini aldığı ve 2 yıllık yeni mukavele yaptığı Yuto Nagatomo, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katılan ve sergilediği performansla beğeni kazanan Nagatomo, yeni sözleşme imzalamasının ardından kısa bir açıklamada bulundu. Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Japon oyuncu, "Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, transferi için kulübü Inter'e 2,5 milyon avro verdiği Nagatomo'yla, her bir sezon için 2 milyon avro karşılığı 2 yıllık mukavele imzalamıştı.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 16:56
Anahtar Kelimeler:
Süper LigNagatomoInterGalatasarayFutbol
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