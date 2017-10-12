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Yeni fiyatı 50 milyon Euro

Porto, geçen sezon Beşiktaş’ta forma giyen yıldız futbolcu Vincent Aboubakar’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

12 Ekim 2017 Perşembe 14:01
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Yeni fiyatı 50 milyon Euro

Porto, geçen sezon Beşiktaş’ta forma giyen yıldız futbolcu Vincent Aboubakar’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar, Portekiz ekibi Porto ile nikah tazeledi. Siyah-beyazlı forma ile başarılı bir sezon geçiren Vincent Aboubakar, Porto ile 2021’e kadar sözleşme yeniledi. Kamerunlu milli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 50 milyon Euro olarak açıklandı. Öte yandan Porto, Aboubakar’ın Lorient’deki yüzde 60’lık ekonomik haklarını da 7 milyon 200 bin Euro karşılığında satın aldı. Beşiktaş’ta 38 maçta 19 gol kaydeden Aboubakar, Porto forması ile bu sezon 9 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

İHA

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