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Yeni formattaki ilk kura çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda eşleşmeler belli oldu

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:50
Yeni formattaki ilk kura çekildi

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi, Portekiz'in Benfica takımı oldu. Lig rotası ile şampiyonlar rotası adıyla iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Lig rotası:

Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe

PAOK (Yunanistan)/Basel (İsviçre) - Spartak Moskova (Rusya)

Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

Şampiyonlar rotası:

Celtic (İskoçya)/Rosenborg (Norveç) - AEK Atina (Yunanistan)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Süduva (Litvanya) - Legia Varşova (Polonya)/Spartak Trnava (Slovakya)

Astana (Kazakistan)/Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kukesi (Arnavutluk)/Karabağ (Azerbaycan) - BATE Borisov (Belarus)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Salzburg (Avusturya) - Shkendija (Makedonya)/Sheriff (Moldova)

CFR Cluj (Romanya)/Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)/Vidi (Macaristan)

AA

Anahtar Kelimeler:
3. ön Eleme TuruFenerbahçeFutbolUEFA Şampiyonlar Ligi
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