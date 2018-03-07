Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116602
ALTIN
162.499
DOLAR
3.7975
STERLİN
5.2737
EURO
4.7153
banner138

Yeni gözde Medel

Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Medel, sezonun ikinci bölümünde en çok süre alan oyuncu oldu

07 Mart 2018 Çarşamba 14:48
Yeni gözde Medel

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, ikinci yarıdaki istikrarıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibe sezon başında transfer olan Medel, sezonun ilk bölümünde istediği istikrarı yakalayamazken, ikinci periyotta farklı bir görüntü ortaya koydu. Şilili oyuncu, ortaya koyduğu başarılı futbolla teknik direktör Şenol Güneş'in yeni gözdesi oldu.

İkinci yarıdaki maçların tamamında oynadı

Medel, Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynadığı maçların tamamında sahada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'in ikinci bölümünde Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere şu ana dek 12 karşılaşmaya çıkarken, Şenol Güneş bu maçların tümünde Medel'i sahaya sürdü.

İkinci periyotta en çok süre alan oyuncu

Gary Medel, üç kulvarda mücadele veren Beşiktaş'ta ikinci bölümde en çok süre alan oyuncu olarak ön plana çıktı. Bu periyottaki 12 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, bunların 11'inde 90 dakika sahada kaldı, toplamda bin 75 dakika görev yaptı. Beşiktaş formasıyla 7 Süper Lig mücadelesinin yanı sıra 4 Türkiye Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Medel, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında 85 dakika forma giydi.

Sezonun ikinci periyodunda Ryan Babel, 829 dakika süreyle siyah-beyazlı ekibin ikinci en istikrarlı oyuncusu durumunda bulunuyor. Kaleci Fabricio Agosto Ramirez ise 810 dakikayla üçüncü sırada yer aldı. Medel, söz konusu bölümde 767 dakika şans bulan Gökhan Gönül'ün yanı sıra Anderson Talisca (748), Adriano Correia (677), Pepe (676), Caner Erkin (665), Atiba Hutchinson (630), Tolgay Arslan (611), Domagoj Vida (581), Jeremain Lens (577), Alvaro Negredo (568), Ricardo Quaresma (562), Vagner Love (391) gibi oyuncuları da geride bıraktı.

Saha içindeki joker

Gary Medel, saha içinde de teknik direktör Güneş'in jokeri oldu. Farklı mevkilerde oynama özelliğine sahip Medel, bu sezon ön libero, stoper ve sağ bekte görev aldı. Şilili futbolcu, sezonun ikinci yarısındaki 12 karşılaşmanın 6'sında stoper bölgesinde şans buldu. Medel, 4 karşılaşmada ise savunmaya dönük orta saha görevini yerine getirmeye çalıştı.

Şenol Güneş, 2 karşılaşmada ise Gary Medel'i farklı şekillerde görevlendirdi. Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği lig karşılaşmasına ön liberoda başlayan Medel, maç içindeki kurgu değişikliklerinin ardından savunmanın göbeğine geçti. Medel, aynı durumu Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında da yaşadı. Karşılaşmaya ön liberoda başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Domagoj Vida'nın 16. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından bir süre savunmanın göbeğinde oynadı.

AA

Son Güncelleme: 07.03.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGary MedelFutbolBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terim-TFF davası kızıştı
Terim-TFF davası kızıştı
"Karabük yine ayağa kalkacak"
"Karabük yine ayağa kalkacak"
Süper ikili antrenmanda da coştu
Süper ikili antrenmanda da coştu
TFF'den Kilis çıkarması
TFF'den Kilis çıkarması
"Zamanla daha iyi olacağım"
"Zamanla daha iyi olacağım"
Rekor transferler başarıyı getirmedi
Rekor transferler başarıyı getirmedi
Çalımbay'dan iki farklı performans
Çalımbay'dan iki farklı performans
"Altyapımızın altyapısı yok"
"Altyapımızın altyapısı yok"
"Milli takımda bek sorunu yaşatmam"
"Milli takımda bek sorunu yaşatmam"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim