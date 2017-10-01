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Yeni hoca yarın geliyor

Kardemir Karabükspor’un her konuda anlaşmaya vardığı Hırvat asıllı Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic, Sydney Wanderers’tan ayrıldığını duyurdu. Popovic yarın Karabük’e gelecek

01 Ekim 2017 Pazar 11:58
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Yeni hoca yarın geliyor

Kardemir Karabükspor’un her konuda anlaşmaya vardığı Hırvat asıllı Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic, Sydney Wanderers’tan ayrıldığını duyurdu. Popovic yarın Karabük’e gelecek.

Popovic, kendisi için zor bir karar verdiğini ve Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden Kardemir Karabükspor’un teklifini kabul ettiğini söyledi.

Tony Popoviç düzenlediği basın toplantısında, "Bugün bu basın toplantısını yapmak benim içim çok zor bir gün. Denizaşırı bir fırsat aramak, temel olarak bu ve Avrupa’da, her zaman deniz aşırı antrenör olma hırsım oldu. Daha önce Asya ve İngiltere liglerinden teklif aldım. Asya’da fırsatlar yakalayacak kadar şanslıydım, kulüp Avrupa’daki koçluk hırsımdan haberdardı, zamanlama kesinlikle harika değil, bunları planlamadık ama son zamanlarda ortaya çıktı. Avrupa’da büyük bir yarışmada ayağımı kaldırmak için bir fırsat ve bir sonraki hedefim istediğim bir yer” dedi.

Tecrübeli teknik adam, yarın Karabük’e gelerek kulüp binasında düzenlenecek basın toplantısı ile Kardemir Karabükspor’la resmi sözleşme imzalayacak.

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