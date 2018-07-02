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Yeni Kartal'dan iddialı sözler

Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz, "Bu formayı uzun süre giymek, uzun yıllar terletmek bu takımın efsanesi olmak istiyorum. Beşiktaşlı Dorukhan olarak anılmak benim için çok özel bir şey" ifadelerini kullandı

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
Yeni Kartal'dan iddialı sözler

Beşiktaş'ın yeni transferi Dorukhan Toköz, uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

Dorukhan, Beşiktaş'ın Slovakya'nın Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında kamp çalışmaları ve yeni takımı hakkında görüşlerini açıkladı. Siyah-beyazlı oyuncu, isminin farklı camialarla da anıldığını belirterek, "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Hem Şenol hocayla çalışmak hem de böyle büyük futbolcularla birlikte oynamak için buraya geldim. Beşiktaş'ta kalıcı olmak ilk hedefim. Bu formayı uzun süre giymek, uzun yıllar terletmek bu takımın efsanesi olmak istiyorum. Beşiktaşlı Dorukhan olarak anılmak benim için çok özel bir şey." diye konuştu.

Beşiktaş camiası içinde bulunmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, çok çalışarak saha içinde kendisini göstermek istediğini anlattı. Farklı mevkilerde oynadığını ifade eden Dorukhan, Beşiktaş'ta daha çok defansif orta saha ve sağ bek olarak oynaması hususunda teknik direktör Şenol Güneş'le görüştüklerini aktardı.

Dorukhan, takım içinde genç ya da tecrübeli sporcularla iletişiminin iyi olduğunu, yerli yabancı oyuncuların kendisini çok iyi karşıladıklarını kaydederek, "Formayı sonuna kadar terletip, hem skora, hem hucuma hem defansa katkı yapan bir Dorukhan göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda favorisinin Belçika olduğunu dile getiren genç oyuncu, takımın Avrupa Ligi'nde vereceği mücadeleye değinerek, "Çok iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Ligde şampiyonluk orada da sonuna kadar gidip kupayı alabileceğimiz düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dorukhan, Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson'u beğendiğini ve örnek aldığını söyledi. Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine her açıdan yardımcı olduğu vurgulayan Dorukhan, eksiklerini gidererek, daha iyi yerlere gelmesi için deneyimli teknik adamla çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Kamp döneminde antrenmanların ağır geçtiğini anlatan siyah-beyazlı futbolcu, sezonun ilerleyen döneminde bu çalışmaların önemli katkıları olacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBratislavaDorukhan ToközFutbolSüper Lig
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