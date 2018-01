Yeni Kartal'lar uçmaya hazır

Beşiktaş'ta yeni transferler Vagner Love ile Cyle Larin, basına tanıtıldı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törene, transfer edilen iki futbolcunun yanı sıra, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller, Candaş Tolga Işık ve Love'ın eşi katıldı. Vida, Love ve Larin ile ara transfer dönemini kapattıklarını söyleyen Başkan Orman, "Larin epeydir izlediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başında da almak istedik. Konuşmaların sonucunda devre arasına bıraktık. Kulübünün talepleri çok fazlaydı. O yüzden Vida'da olduğu gibi devre arasında kadromuza kattık. Çok mutlu olduğumuz, izlediğimiz, istediğimiz bir transfer." dedi.

Kanadalı oyuncu Larin'in transferi için oyuncuları Atiba Hutchinson'dan yorum aldığını belirten Orman, "Atiba'nın oyuncumuz olması da transfere katkı sağladı. Oyuncu hakkında bilgi alma açısından faydası oldu. Larin de bizim hakkımızda bilgi edindi. Oyuncuyla ilgileniyorduk ve Atiba'ya sorup yorum aldık. Beşiktaş oyuncuyu izledi ve beğendiği için aldı. Atiba'nın referansı üzerine oyuncuyla ilgilenmedik. Dünyanın birçok ligini tarıyoruz." diye konuştu.

"Alanyaspor ile pazarlıklar zorlu geçti"

Aytemiz Alanyaspor'dan alınan Vagner Love'ın çok istediklerini bir transfer olduğunu dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, Brezilyalı futbolcu ile ilgili olarak, şunları kaydetti: "Vagner kendini ispatlamış bir oyuncu. Çok istediğimiz, transferin ilk gününden itibaren uğraştığımız bir oyuncuydu. Londra'ya gittik, ilgi yurt dışına döndü ama bazen transferde ilgiyi başka yere çekmek daha iyi oluyor. Biraz zorlandık, Alanyaspor ile pazarlıklar zorlu geçti. Sonucunda bugün imzayı atmaktan mutluyum. Kendisine de hayırlı olsun diyorum. Vagner geçen senenin gol kralı. Bütün kulüpler bizim dostumuz. Alanyaspor'un en önemli oyuncusunu alarak küme düşme sıkıntısına düşürmek istemedik. Çok da ısrarlı durmadık. Alanya bizi aradı, onun üzerine konuşmalar başladı. Bizim açımızdan makul şekilde transferi kapattık."

"UEFA'nın tüm kurallarına uyarak bugüne geldik"

Larin transferinde basında çıkan UEFA'dan ceza alacakları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Orman, "Bugüne kadar UEFA anlaşmalarıyla geldik. Sattığımız zaman oyuncu alacağımız şeklindeydi bu anlaşmalar. UEFA'nın tüm kurallarına uyarak bugüne geldik. Sene sonunda bu bitiyor. Larin'le alakalı ceza gelebilir diye haberler vardı. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş'ta böyle şeyler olmaz. Hiçbir kurumla mahkemelik olmuyoruz. Ceza gelecek bir olasılık da olmuyor. Sanki yaptığımızın farkında değiliz gibi bir hava vardı. İstekler çoktu, risk aldık ama dava aşamasına gelmeden çözdük. Bir şey olsa ceza oyuncuya geliyordu. Bize ait olan kısmı ödeyerek transferi gerçekleştirdik. UEFA anlaşması bitince bonservis ödeyip maliyetleri düşük oyunculara yöneleceğiz. Gençleştirme stratejimiz var." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğu istediğini dile getiren Fikret Orman, şöyle devam etti: "Bu sene bizim için çok önemli. Üst üste üç sene şampiyonluğu bir kere yaptık, bu ikinci şansımız. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Bunu başardıktan sonra daha önemli hedef olan dördüncü şampiyonluk hedefine yaklaşmış oluyoruz. Futbol günlük yaşanan bir şey. Beşiktaş başkanı ve yönetim kurulu olarak bu seneki şampiyonluğa çok inanıyorum. Önümüzdeki 3,5 aylık süreçte birbirine kenetlenmiş taraftarlarımızla bu şampiyonluğumuzu alacağımızı düşünüyorum. Bundan endişem yok. Şampiyonluğu yaşamak ve kazanmak bir tek başkanın işi değil. Başkan, teknik heyet ve taraftar ile mümkün olan bir şey."

Başkan Orman, bazı Avrupa kulüplerinin 'Come to Beşiktaş' söyleminden esinlenerek yeni transferlerine benzer videolar yapılmasıyla ile ilgili bir yorum üzerine, "Beşiktaş'ta farklılıklar yapıyoruz. Her yaptığımız iş taklit edilir. Taklit edilmesi hoş bir şey. Doğru ve güzel şeyler taklit edilir. Bunu dünya çapında bu kulüplerde görünce daha da hoşumuza gidiyor. Bütün iletişim ekibine teşekkür ediyorum ama yeterli değil, daha çok çalışacağız, daha çok farklılıklar yapacağız. Elimizde projelerimiz var. Yakında sıra sıra açıklarız." şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği seçimi

Yarın seçimi yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için birçok kulübün desteğini aldığını hatırlatan Orman, şunları söyledi: "14 kulübün başkanı beni aradı, bazıları da açıklamalarını paylaştılar. Bu görevi benim yapmam gerektiğini ve desteklediklerini söylediler. Memnun oldum, teşekkür ediyorum böyle bir göreve layık gördükleri için. Kulüpler Birliğine vizyon katacağımıza inandıkları ve yaptıklarımızdan dolayı beni buraya layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta uyguladıklarımızı aynı çizgide Kulüple Birliğinde de yapmaya gayret edeceğiz."

Love: "Macerayı seven bir oyuncuyum"

Beşiktaş'ta taraftarların beklentisinin yüksek olduğunun farkında olduğunu anlatan Vagner Love, "Büyük kulüpte oynamanın ve bu baskının farkındayım. Macerayı seven bir oyuncuyum. Bu macera büyük ve zor olacak. En iyi performansımı göstermek için hazırım. Bu da gol atmak, gol atmaya da hazırım." şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yedek soyunan Vagner Love, neler hissettiği yönündeki bir soruya, "Bu ambiyansın yokluğunu çok hissediyordum. Bu tam da ihtiyacım olan şeydi. Oynamak için buradayım. Oyuna girseydim iyi olurdu ama önümüzdeki haftalarda oynayacağıma eminim." diye cevap verdi. Brezilyalı oyuncu, özel antrenörler sayesinde her zaman hazır durumda olduğuna dikkati çekerek, "Özel çalıştırıcım var, onunla birlikte çalışıyorum. Fizik olarak her zaman üst seviyedeyim. Ancak bu şekilde iyi maçlar ve sezonlar geçirebilirsiniz. Özel kondisyonerim de benimle birlikte Türkiye'de. Brezilya'da da iki fizyoterapistim var. Onlar da yakından ilgileniyorlar. Bu özel çalışmayı umarım uzun yıllar devam ettiririm." açıklamasını yaptı.

"Buraya şampiyon olmak için geldim"

Beşiktaş'ta büyük oyuncuların olduğunu ve kısa sürede uyum sağlamak istediğini kaydeden golcü oyuncu, "Buraya şampiyon olmak için geldim. Alanya'da şampiyonluğun imkansız olduğunu biliyordum. Gol atmak benim sorumluluğum. On birin forvetin Negredo'ya saygı duymamız lazım. Benim de çalışıp kendi yerimi bulmam lazım. Aramızdaki rekabet çok sağlıklı olacak. Sahada kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapacak ve çok fazla gol atacak." şeklinde görüş belirtti. Love'ın kaç gol atacağı yönündeki soru üzerine araya giren başkan Orman, "Negredo kaç gol atar diye bir şey yaptık. Bu da oyuncu üzerinde büyük baskı yaptı. Bunlara sayılarla değil Beşiktaş'ın şampiyonluğu üzerinde bakmakta fayda var. Bizim için en önemlisi şampiyon olmak. Olurken gol kralı çıkarmayı da isteriz ama önceliğimiz şampiyonluk." dedi.

Love, Alanyaspor'da taraftarların kendisi için gol duasına çıktığının hatırlatılması üzerine, "Ben de dua etmeye devam ediyorum. Beşiktaş taraftarı da dua etsin." yorumunda bulundu.

Larin: "Daha iyi oyuncularla mücadele etmek için geldim"

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) Ligi ekiplerinden Orlando City'den alınan Cyle Larin ise üst seviyede oynamak için rekabetin içinde kalması gerektiğini dile getirdi. MLS'de birçok gol attığını ve başarılı sezonlar geçirdiğini aktaran Larin, şu değerlendirmede bulundu: "Daha iyi oyuncularla mücadele etmek için geldim. Ciddi bir rekabet olacak, bunun farkındayım. Üst seviyede oynamak için bu rekabetin içinde kalarak başarılı olmalıyım. Bir süredir antrenmana çıkıyorum ve oyun sistemini anlamaya çalışıyorum. Önemli olan bir an önce adapte olmak ve süre alınca da gol atmak. Buraya gelmeden önce Beşiktaş'ın birçok maçını televizyondan izledim. Burada olmak heyecan verici. İlk dakikadan son dakikaya kadar taraftarlar takımın arkasında. Bu daha önce hiç şahit olmadığım bir şey. Bir an önce sahaya çıkmak için heyecanlıyım. Atiba çok iyi tanıdığım bir oyuncu. Milli takımda da beraber oynadık. Çok büyük bir profesyonel. Bana düşen onun attığı adımları takip etmek."