Yeni kupa fatihi Galatasaray

Galatasaray’ı penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup eden Akhisarspor Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1’lik skorla sona eren ve uzatma sürelerinde de eşitliğin bozulmadığı mücadelede Akhisarspor penaltı atışları sonucunda Galatasaray’ı 6-5 mağlup ederek TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Akhisarspor’un hızlı atağında topla buluşan Manu’nun vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Barbosa’nın şutu direkten döndü. Dönen topla buluşan Seleznyov, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Gomis, şutu kalenin solundan dışarıya çıktı.

24. dakikada ceza sahası dışından Maicon’un kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topa bir kez Maicon vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

35. dakikada sağ kanatta topu Ömer’den kapan Feghouli’nin sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere gönderdi.

41. dakikada Bilal’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Seleznyov’un, Serdar’ı geçerek yaptığı vuruşunda top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli’nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

66. dakikada Feghouli’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Eren’in kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarıya çıktı.

70. dakikada Nagatomo’dan topu kapan Lopes hızla ceza alanına girerek bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak top kalenin üstünden az farkla dışarıya çıktı.

73. dakikada Feghouli’nin ceza yayı önünden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutta top kalenin üstünden dışarı çıktı.

79. dakikada Nagatomo’nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Eren, bekletmeden sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşla topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 1-1

90+6. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Yunus’un sert şutunda kaleci Fatih topu son anda elleriyle dışarıya çeldi.

KÜNYE

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xxx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Rodrigues xx, Belhanda xx (Eren dk. 59 xxx), Linnes xx, Donk xx (Selçuk dk. 77 x), Fernando xx (Yunus dk. 69 x), Nagatomo xx (Carole dk. 101 ?), Feghouli xx, Gomis xx

Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Onyekuru, Celil, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx (Larsson dk. 67 x), Bilal xx (Onurcan dk. 99 x), Aykut xx, Barbosa xx (Lopes dk. 63 x), Ömer xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Nounkeu xx, Manu xx (Güral dk. 77 x), Seleznyov xxx

Yedekler: Halil, Eray, Onur, Pesgueira, Junior, Kadir

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Eren (dk. 79) (Galatasaray), Seleznyov (dk. 5) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Rodrigues, Serdar (Galatasaray), Mustafa, Nounkeu, Manu (Akhisarspor)

Penaltılar

Atanlar: Selçuk, Eren, Feghouli, Rodrigues, (Galatasaray), Güray, Larsson, Ömer, Lopes, Seleznyov (Akhisarspor)

Atamayanlar: Gomis (Galatasaray)