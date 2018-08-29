Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93281
ALTIN
249.158
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3604
EURO
7.5091

Yeni Malatyaspor galibiyete kilitlendi

Spor Toto Süper Lig'in ilk üç haftasında 7 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, sahalarında oynayacakları Atiker Konyaspor maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:51
Yeni Malatyaspor galibiyete kilitlendi

Sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Sezona iyi başladıklarını aktaran Çağıran, ilk üç haftada 7 puan topladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Rahman Buğra Çağıran, her mevkide oynayabildiğini belirterek, takımın başarısı için nerede görev verilirse orada görev yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sahalarında karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getiren Rahman Buğra Çağıran, "Bu zamana kadar taraftarımız da bize çok güzel destek verdi, onların sayesinde bu puanları aldık diyebiliriz. Onların gücünü hissetmek bizim için çok güzel bir şey. Hazırlıklarımız sürüyor. Üzerimize düşeni sahada yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibimizin eksik yönlerinin üzerine giderek inşallah cuma günü güzel bir skor almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Sarı-siyahlı futbolcu, bu sezon geçen yılki başarılarının daha da üzerine çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Hedefimiz 3 puan"

Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake ise Atiker Konyaspor maçına odaklandıklarını aktararak, "Bu maçtan galibiyetle ayrılırsak Kayserispor karşısında aldığımız 1 puan çok daha önemli olacak." ifadesini kullandı. Chebake, iyi bir sezon geçirmek için sahalarındaki maçları kazanmaları gerektiğini anlatarak, "Atiker Konyaspor maçı zorlu geçecek ancak hedefimiz karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporRahman Buğra ÇağıranIssam Chebake
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Avrupa'da tur peşinde
Beşiktaş, Avrupa'da tur peşinde
Rizespor galibiyet istiyor
Rizespor galibiyet istiyor
Fenerbahçe'de yeniler imza attı
Fenerbahçe'de yeniler imza attı
Elmas milli takıma çağrıldı
Elmas milli takıma çağrıldı
‘Hedefimiz şampiyonluk’
‘Hedefimiz şampiyonluk’
Medipol Başakşehir’e Mısırlı sol bek geldi
Medipol Başakşehir’e Mısırlı sol bek geldi
Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı
Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı
Sivas’da ‘ilk 3 hafta’ sendromu
Sivas’da ‘ilk 3 hafta’ sendromu
Altınordu kendine ceza verdi
Altınordu kendine ceza verdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim