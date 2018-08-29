Yeni Malatyaspor galibiyete kilitlendi

Sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Sezona iyi başladıklarını aktaran Çağıran, ilk üç haftada 7 puan topladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Rahman Buğra Çağıran, her mevkide oynayabildiğini belirterek, takımın başarısı için nerede görev verilirse orada görev yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sahalarında karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getiren Rahman Buğra Çağıran, "Bu zamana kadar taraftarımız da bize çok güzel destek verdi, onların sayesinde bu puanları aldık diyebiliriz. Onların gücünü hissetmek bizim için çok güzel bir şey. Hazırlıklarımız sürüyor. Üzerimize düşeni sahada yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibimizin eksik yönlerinin üzerine giderek inşallah cuma günü güzel bir skor almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Sarı-siyahlı futbolcu, bu sezon geçen yılki başarılarının daha da üzerine çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Hedefimiz 3 puan"

Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake ise Atiker Konyaspor maçına odaklandıklarını aktararak, "Bu maçtan galibiyetle ayrılırsak Kayserispor karşısında aldığımız 1 puan çok daha önemli olacak." ifadesini kullandı. Chebake, iyi bir sezon geçirmek için sahalarındaki maçları kazanmaları gerektiğini anlatarak, "Atiker Konyaspor maçı zorlu geçecek ancak hedefimiz karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak." dedi.