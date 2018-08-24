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Yeni Malatyaspor’da hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in ilk iki haftasında 6 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, bugün deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçından da galibiyetle dönerek 3’te 3 yapmayı hedefliyor

24 Ağustos 2018 Cuma 17:13
Yeni Malatyaspor’da hedef galibiyet

Sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın deplasmada karşılaşacakları Kayserispor'un geçen sezondan kalan iyi bir kadrosunun bulunduğunu söyledi.

Sadık, geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetinin geride kaldığını dile getirerek, Kayserispor karşılaşmasına odaklandıklarını ifade etti.

Kayserispor'un oyun sistemi ve taraftarlarıyla iyi bir takım görüntüsü verdiğine dikkati çeken 25 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu: "Ertuğrul hoca, başlarına geldi, 2 maçta 4 puan yaptılar. Ligde gol yemediler, inşallah biz Kayserispor'a golü atarız. Gol veya goller atarak, 3 puan almak istiyoruz. Her maça olduğu gibi Kayserispor karşılaşmasına da aynı disiplinle hazırlandık. Takım olarak girdiğimiz pozisyonları değerlendirirsek, çok büyük sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kayseri'den puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum."

"Moral ve motivasyonumuz yüksek"

Malatyaspor'un 31 yaşındaki Faslı futbolcusu Khalid Boutaib ise Kayserispor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını aktardı.

Oynadığı maçlarda gol atıp atamamasının bir öneminin bulunmadığına değinen forvet oyuncusu, kendisi için takımın karşılaşmaları galip tamamlamasının daha önemli olduğunu kaydetti.

Geçen sezon en çok zorlandıkları takımlardan birinin Kayserispor olduğunu hatırlatan Boutaib, "Şu an moral ve motivasyonumuz yüksek. Ligdeki 2 galibiyetin ardından taraftarımıza 3. galibiyeti Kayseri'de yaşatırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 24.08.2018 17:18
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSadık ÇiftpınarKhalid Boutaib
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