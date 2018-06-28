Yeni sezon hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ilk olarak toplu fotoğraf çektirdikleri ardından da dayanıklılık artırıcı çalışmalar yaptıkları ifade edildi.

Oyuncuların, çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşularının ardından, dar alanda pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladıkları aktırıldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.