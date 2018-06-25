Yeni sezon mesaisi başlıyor

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonun mesaisine yarın başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde toplanarak yeni sezon için ilk antrenmanını yapacak. Beşiktaş, İstanbul'daki 4 günlük hazırlığın ardından 30 Haziran Cumartesi günü kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin bölgesine gidecek. 8 Temmuz Pazar gününe kadar burada çalışacak siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.