Yeni stat uğurlu geldi

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor , Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki 17 maçta 40 puan toplayarak, iç sahada rakiplerine önemli bir üstünlük sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 17 maçta 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İç saha maçlarının 4'ünde rakipleriyle yenişemeyen Sivasspor, 1 kez yenildi. Sivasspor sahasında ligin 4. haftasında Denizlispor'a 2-1 yenilirken, Elazığspor, Adana Demirspor ve Ümraniyespor ile golsüz, Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sahasındaki 17 maçta 34 gol atan kırmızı-beyazlı ekip, maç başına 2 gol ortalaması yakaladı. TFF 1. Lig'i 62 puanla şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Sivasspor, puanlarının büyük bölümünü evinde topladı. Sivas temsilcisi, sahasında 40 puan toplarken, deplasmanda ise 22 puan kazandı.

Ligin en az gol yiyen ekibi

Sivasspor, bu sezon ligde de en az gol yiyen takım olarak da dikkati çekti. Kırmızı-beyazlılar 34 haftalık periyotta kalesinde sadece 27 gol görerek, maç başı ortalama 0,79 gol yedi. Şampiyon Sivasspor bu periyotta rakip fileleri 51 kez havalandırdı. Sivasspor'un 34 haftalık periyotta en golcü isimleri Burhan Eşer (9), Leandro (8) ve Emre Kılınç (7) oldu.