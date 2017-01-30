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Yeni stattaki ilk maçı kaç kişi izledi ?

Trabzonspor’un Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena’da oynadığı ilk maçı 23 bin 64 kişi izledi

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:01
Yeni stattaki ilk maçı kaç kişi izledi ?

Trabzonspor’un Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena’da oynadığı ilk maçı 23 bin 64 kişi izledi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanan ve bordo-mavililerin yeni stadyumunda 4-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı 23 bin 64 bordo-mavili taraftar izleyerek tarihi güne tanıklık etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-0 galip geldiği Atiker Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı’na veda eden Trabzonspor, Süper Lig’de yeni stadyumu Medical Park Arena’da oynanan Gaziantepspor maçıyla son yılların en fazla seyirci sayısına ulaştı. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında oynanan ve Trabzonspor’un 3-0 kaybettiği Fenerbahçe müsabakasını Hüseyin Avni Aker’de 19 bin 500 taraftar izlemişti. Temeli 24 Kasım 2013’te atılan ve 18 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yaptığı Şenol Güneş Kompleksi’nde yer alan 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Arena’da oynanan ilk maçı 23 bin 64 taraftar izleyerek Trabzonspor’un tarihi gününe tanıklık etti.

Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporTaraftar Sayısı
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