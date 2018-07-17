Yeni teklif 18 milyon euro

Beşiktaş yönetiminin son günlerde en yoğun mesaiyi Domagoj Vida konusunda yaşıyor.

NTV'nin haberine göre Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'da her maçta forma giyen Vida, özellikle İngiltere Premier Ligi takımlarının radarına girdi. 29 yaşındaki futbolcu için Everton ve Liverpool'un istekli olduğu iddiaları gündeme gelirken, West Ham United, siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

İngiliz ekibi, Beşiktaş'a Vida için 18 milyon Euro teklif etti. Siyah-beyazlı yönetimin teklifi düşük bulduğunu West Ham Kulübüne iletti.

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan 29 yaşındaki oyuncu için acele etmeyecek. Transfer döneminin son gününe kadar teklifleri değerlendiremeyi düşünen yönetim, Vida'ya en yüksek bedeli öneren kulüp ile anlaşma yapacak.