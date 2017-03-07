Yeni transfer kadroya bile alınmıyor

Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı Oleksandr Karavaiev sarı-lacivertlilerde henüz beklediği şansı bulamadı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı tek isim olan Ukraynalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de şimdiye kadar hiçbir maça ilk 11'de başlayamadı. İkinci devrenin ilk 3 maçında oyuna sonradan dahil olan Karavaiev, son 4 lig maçında ise kadroya dahi alınmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan iki grup maçında sahaya ilk 11'de çıkan ve Gençlerbirliği karşısında gol de atan Karavaiev, Beşiktaş maçını yedek kulübesinde tamamladı. Ukraynalı futbolcu Kayserispor deplasmanında ise 18 kişilik maç kadrosunun dışında kaldı. UEFA listesine ismi yazdırılamayan Karavaiev, bu sebeple Krasnodar maçlarında da görev alamamış oldu. Ligin ilk yarısını Zorya Luhansk'ta geçiren futbolcuyla ilgili sezon sonunda herhangi bir transfer çalışması yapılması beklenmiyor.