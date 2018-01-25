Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514

Yeni transfer Novak idmanda yok

Trabzonspor'da antrenmana, hasta olan N'Doye, salonda çalışan Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz, Novak ile izinli olan Hubocan katılmazken, Castillo takımdan ayrı koştu yaptı

25 Ocak 2018 Perşembe 13:52
5 Okunma
Yeni transfer Novak idmanda yok

Trabzonspor, Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana, hasta olan Dame N'Doye, salonda çalışan Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz, Filip Novak ile izinli olan Tomas Hubocan katılmazken, Fabian Castillo takımdan ayrı koştu. Bordo-mavili futbolcular, idmanda dar alanda pas çalışmasının ardından teknik direktör Çalımbay'ın yönettiği tam sahada çift kale maç yaptı. Maçta mavi takım, Rodallega (2) ve penaltıdan Uğur Demirok'un attığı gollerle yeşil takımı 3-1 mağlup etti. Yeşil takımın golünü Yusuf Yazıcı kaydetti.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 25.01.2018 13:56
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFutbolFenerbahçeAntrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler'in konuğu Konyaspor
Gençler'in konuğu Konyaspor
Bursa geri dönecek
Bursa geri dönecek
Kasımpaşa'ya zor rakip
Kasımpaşa'ya zor rakip
Beşiktaş fire istemiyor
Beşiktaş fire istemiyor
"Kaleci değişiklikten sayılmasın"
"Kaleci değişiklikten sayılmasın"
Dev maçın hakemi belli oldu
Dev maçın hakemi belli oldu
Real'den Sivas'a 3. yıldız
Real'den Sivas'a 3. yıldız
Nasri'yle yollar ayrılıyor
Nasri'yle yollar ayrılıyor
Çalımbay için milat Fener maçı
Çalımbay için milat Fener maçı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim