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Yeni transferler golle buluştu

Süper Lig'de ara transfer döneminde yeni takımlarına imza atan isimler içinde 4 futbolcu henüz ilk maçlarında gol sevinci yaşadı

23 Ocak 2018 Salı 12:52
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Yeni transferler golle buluştu

Süper Lig'de, ara transfer döneminde yeni takımlarına imza atan isimler içinde 4 futbolcu ilk maçlarında gol sevinci yaşadı.

Ligde 18. haftada atılan 26 golün 4'ü yeni isimlerden geldi. Medipol Başakşehir'in 3-0 galip tamamladığı müsabakada Barcelona'dan kiralanan Arda Turan takımının 3. golüne imza attı. Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Orkan Çınar da takımının sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığı Trabzonspor maçında yeşil-beyazlı ekibin beraberlik golünü kaydetti. Kasımpaşa'nın Çin ekibi Tianjin Teda takımından transfer ettiği Diagne Mbaye ise Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada takımının galibiyet golünü attı. Kardemir Karabükspor'dan Göztepe'ye transfer olan Andre Poko da sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği müsabakada İzmir temsilcisinin tek golünü attı.

En fazla yeni isim Kardemir Karabükspor'da

Ligde 18. haftada Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki takımlar maç kadrolarında son transferlerine yer verdi. Ara transfer döneminde takım değiştiren isimlerden 28'i 18. haftada maç kadrolarında yer alırken, bu futbolculardan 21'i oynama şansı buldu. Bir çok futbolcusuyla yollarını ayıran Kardemir Karabükspor, 6 yeni oyuncuyla kadroda en fazla transfere yer veren ekip oldu.

Kardemir Karabükspor'u üçer isimle Atiker Konyaspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, ikişer futbolcuyla Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile Osmanlıspor ve birer transferle Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor izledi.

Ligde 18. haftada maç kadrolarında yer alan yeni isimler şöyle: Emrullah Şalk, Mustapha Yatabare, Orkan Çınar (Atiker Konyaspor) Domagoj Vida (Beşiktaş) Gheorghe Teodor Grozav, Moussa Sow (Bursaspor) Paul Papp (Demir Grup Sivasspor), Berk Yıldız, Gökhan Akkan (Evkur Yeni Malatyaspor), Aydın Karabulut, Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği), Andre Poko (Göztepe), Ahmet Karadayı, Alican Karadağ, Ergin Keleş, Leandrinho, Murat Akın, Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Diagne Mbaye, İlhan Depe (Kasımpaşa), William Douglas De Amorim (Kayserispor), Arda Turan (Medipol Başakşehir), Tortol Lumanza Lembi, Yalçın Ayhan (Osmanlıspor), Bilal Kısa, Dany, Yevgen Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Filip Novak (Trabzonspor).

Bu son transferler dışında Antalyaspor'dan Hamdi Tayfun Yılmaz ile Oğuzhan Kolak ve Medipol Başakşehir'den Chedjou ile Egemen Korkmaz, Fenerbahçe'den Eljif Elmas, Galatasaray'dan Hakan Balta ve Kardemir Karabükspor'dan Marius Silviu Alexe sezon başından itibaren ligde ilk kez kendilerine maç kadrosunda şans buldu.

AA

Son Güncelleme: 23.01.2018 13:00
Anahtar Kelimeler:
TransferSÜPERLİGGölFutbol
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