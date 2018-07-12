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Yeni transferler idmana çıktı

Fenerbahçe'de yapılan antrenmana yeni transferler Berke ve Barış da katıldı

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:52
Yeni transferler idmana çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin, Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı da antrenmana katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli de antrenmanı takip etti.

Sarı-lacivertli takım, yarın hazırlık maçında İsviçre'nin Lozan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFenerbahçeFutbolLozanSÜPERLİG
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