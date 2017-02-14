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"Yeni transferlerden memnunum"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Yeni transferlerimizin performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kısa sürede iyi uyum sağladılar" şeklinde konuştu

14 Şubat 2017 Salı 13:09
"Yeni transferlerden memnunum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Yeni transferlerimizin performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kısa sürede iyi uyum sağladılar." dedi.

Uygun, yaptığı açıklamada, Süper Lig'de Adanaspor ile oynadıkları maçta aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi. Sıralamanın alt kısmını yakından ilgilendiren müsabakada alınan puanın, aynı zamanda takıma moral olduğunu aktaran Uygun, "Bu maçı kazanmamız gerekiyordu." ifadesini kullandı. Her geçen gün daha iyi duruma geleceklerine inandığını belirten Uygun, "Allah'ın izniyle istediklerimizi yapacağız. Bunun için çok çalışacağız. Adanaspor karşılaşmasında yeni transferlerimizin de performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kısa sürede iyi uyum sağladılar." şeklinde konuştu. Bülent Uygun, sezon sonuna kadar yapacakları her maçın çok önemli olduğunu kaydederek, taraftar desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent UygunFutbolGaziantepsporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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