Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlerinden Guti Hernandez, teknik direktör Şenol Güneş ve İlhan Mansız'la uyumlu bir şekilde çalışıp, hedeflerine ulaşacaklarını savundu.

Siyah-beyazlı futbol takımının yeni yardımcı antrenörleri Guti Hernandez ve İlhan Mansız, kulübün resmi dergisinin ağustos sayısında yer alan röportajda, eski futbolculuk günlerini ve Beşiktaş'ın geleceği hakkında görüşlerini aktardı. Beşiktaş'ın orta saha oyuncularının hepsinin çok profesyonel olduğunu ve onlara ufak tefek yol göstermeye çalıştığını ifade eden Guti, şunları kaydetti: "Sadece orta saha oyuncuları değil, hepsine katkı yapmaya çalışacağız. İlhan Mansız'ın da benim de bu çorbada tuzumuzun olacağını düşünüyorum. Şenol hoca, Şeref hoca, İlhan hoca ve ben, futbolcularımızla birlikte uyumlu bir şekilde hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. İyi bir çalışma metodu oluşturup oyuncularımızdan en yüksek verimi almamız gerekiyor."

Geldiği ilk andan itibaren herkesin kendisine çok güzel davrandığını belirten Guti, "Uyum sürecimiz çok iyi. Hocamız ve futbolcularımız ile gayet iyi vakit geçiriyoruz. Seneler sonra Beşiktaş'ta ekibe tekrar dahil olmak beni çok mutlu etti. Doğrusu, Real Madrid'de rahattım ama Şenol hoca ile A takım düzeyinde çalışmak da benim için çok ilginç bir deneyim oluyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeleri geçerek gruba kalacaklarına olan inancını vurgulayan Guti, "Beşiktaş olarak ligde iki sene üst üste gelen şampiyonluk sonrasında kaybedilmiş bir şampiyonluğumuz var. Onu geri almamız gerekiyor. Gerekirse acı çekeceğiz ama bize ait olan o kupayı geri getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Mansız: "Geleceğe odaklanmak gerekiyor"

İlhan Mansız ise bir sporcu gibi yaşamaya gayret gösterdiğini aktararak, şu görüşleri paylaştı: "Futbol oynadığım dönemde kendimi tamamen futbola, farklı bir spor yaparken de, örneğin buz pateni yaparken kendimi ona adıyordum. Şimdi de kendimi tamamen hoca olmaya adadım. İnönü Stadı'nda biz çok güzel şeyler yaşadık. Şimdi de günümüz futbolcuları Vodafone Park'ta çok özel anılar yaşıyorlar. Geçmiş çok güzeldi ama çok da maziye takılmamak lazım. Geleceğe odaklanmak gerekiyor."