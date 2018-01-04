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Yeni yılın en çok konuşulan maçı

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan ve 2-2 berabere biten Arsenal-Chelsea maçı, temposu ve golleriyle büyük heyecana sahne oldu

04 Ocak 2018 Perşembe 11:46
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Yeni yılın en çok konuşulan maçı

İngiliz yayın kurumu BBC, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu Hector Bellerin'in uzatma bölümünde attığı golle iki takımın puanları paylaştığı Londra derbisi için "Sezonun en keyifli maçlarından biri" yorumunu yaptı.

Rakip kaleye Arsenal'in 14, konuk ekip Chelsea'nin 19 şut çıkardığına dikkati çeken BBC, ev sahibi ekibin kalecisi Petr Cech ile Belçika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Thibaut Courtois'un "kahramanca" kurtarışlar yaparak 4 gole izin verdiklerini kaydetti. "Bellerin Arsenal'in gününü kurtardı" başlığını atan Guardian gazetesi, Eden Hazard ve Marcos Alonso'nun 17 dakika içinde attığı gollerle geriye düşen ev sahibi ekibe İspanyol futbolcunun bir puanı getirdiğini yazdı.

Takımına galibiyeti getirebilecek pozisyonlardan yararlanamayan Alvaro Morata'nın performansını eleştiren Guardian, futbolu için "muhteşem" ifadesini kullandığı bir başka İspanyol Cesc Fabregas'ın ise eski takımının taraftarlarınca alkışlandığını aktardı. Guardian gibi Bellerin'i manşetine taşıyan Daily Telegraph gazetesi, genç savunma oyuncusunun penaltı yaptırmasına karşın uzatma dakikalarındaki golüyle takımına bir puanı getirdiğini öne çıkardı.

Mesut Özil'den "ışıltılı paslar"

"Maç 10-10 da bitebilirdi. Eğlencesi bakımından 10 üzerinden 10 aldı." yorumunu yapan Daily Telegraph, büyük heyecana sahne olan derbi maçı "inanılmaz bir açılış, kaotik karşılaşma, Premier Lig için fevkalade reklam" sözleriyle okurlarına aktardı. Gazete, derbide 90 dakika sahada kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in sakatlığı nedeniyle oynamasının şüpheli olmasına karşın sahaya çıktığını ve iyi bir performans sergilediğini yazdı. 29 yaşındaki futbolcuya 10 üzerinden 7 veren Daily Telegraph, Mesut Özil'in, Alexis Sanchez ve Alexandre Lacazette ile "ışıldayan" paslaşmalar yaptığını kaydetti.

Bellerin için "sıfırdan kahramanlığa çıktı" ifadesini kullanan The Times gazetesi, Morata'nın kaçırdığı pozisyonların "başkent geriliminde pahalıya mal olduğunu" ifade etti. Mesut Özil'in takım arkadaşlarını pozisyon üstüne pozisyona soktuğunu aktaran gazete, konuk takımda ise Sanchez ve Lacazette'in vuruşlarında "görkemli" kurtarışlar yapan 25 yaşındaki kaleci Courtois'e en yüksek puanı verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arsenal-ChelseaBbcBellerinİngiltere Premier LigLondra DerbisiSpor
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