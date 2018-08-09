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Yeniden yapılanan Karabük umutlu

Demir-çelik işçileri tarafından 49 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 10 sezon mücadele eden, bir dönem UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdikten sonra geçen sezon 1. Lig'e düşen Karabükspor, maddi sıkıntılar içinde yeni sezona yarın oynayacağı Adana Demirspor maçıyla başlayacak

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:41
Yeniden yapılanan Karabük umutlu

Demir-çelik işçileri tarafından 49 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 10 sezon mücadele eden, bir dönem UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdikten sonra geçen sezon 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor, maddi sıkıntılar içinde yeni sezona yarın oynayacağı Adana Demirspor maçıyla "merhaba" diyecek.

Geçen sezon Süper Lig'e "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle başlayan ancak bir anda borç batağına süreklenen ve üst üste yapılan kongrelerle 3 defa yönetim değiştiren "işçi takımı", bitime 6 hafta kala tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak küme düştü. Kimsenin aday olmadığı son yapılan kongrede son anda oluşturduğu listeyle kulübün başına getirilen Mehmet Aytekin, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fikret Yılmaz'ı, üst yönetime de (CEO) Fazlı Ulusal'ı getirdi.

Bir türlü borç batağından çıkamayan ve birçok gelirini kaybeden, bazı önemli oyuncuların ödemelerini yapamadığı için gitmelerine mani olamayan Karabük takımının kulüp başkanı Aytekin, Tayyib Talha Sanuç, Hamidou Traore ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı Adana Demirspor'a satarak biraz da olsa nefes aldı.

İkili ilişkiler ve uzun vadeli verilen sözler neticesinde kaleci Yavuz Aygün, Francis Narh, Taşkın İlter, Efe Halil Özarslan, Justin Mengolo, İbrahim Kaş, Berke Sağkan, Murat Ceylan, Serkan Kurtuluş, Fatih Kamacı, Aymen Souda, Mohamadou Sissoko, Aydın Yılmaz, Serdar Özbayraktar, Zeki Korkmaz ve Ramazan Övüç'ü transfer eden Karabükspor, Süper Lig'deki kadrosundan sadece Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Yusuf Akbulut'u elinde tutmayı başardı.

Birçok kuruma olan borcu nedeniyle ligin başlamasına bir gün kala hala transfer ettiği oyunculara lisans çıkartabilmek için çalışan Kardemir Karabükspor, 2018-2019 sezonunun açılışında yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

"Lige iyi başlamak önemli"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, yaptığı açıklamada, "işçi takımının" birileri tarafından batağa sürüklendiğini savunarak, yeniden ayağa kalkmak için taşın altına 3-5 arkadaşıyla gövdelerini koyduklarını söyledi. Kulübün bir kuruş geliri olmadığını aktaran Aytekin, "Bütün olumsuzluklara rağmen bu takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu yıl direniş ve diriliş sezonumuz olacak. Takım, geçmiş bazı yönetimler tarafından öyle bir duruma getirilmişti ki her gün karşımıza ayrı bir sorun çıkıyor. Geçmiş yönetimlerin bıraktığı yaklaşık 12 milyon lira vergi, 6 milyon lira da eski oyunculara borç var. Yönetim olarak bunları tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Bu takım Karabük'ün, işçinin. Bu kentten ekmek yiyen herkesin taşın altına elini koyması lazım." şeklinde konuştu.

"Bunları aşmak için canla başla mücadele ediyoruz." diyen Aytekin, "Borçlar nedeniyle yaşadığımız lisans sorununu aşmak için bazı devlet büyüklerimizle görüşmeler yaptık. Bu sorunu bugün aşıp yarınki maça tam kadro çıkacağız inşallah. Adana Demirspor'u taraftarımızın önünde yenerek lige iyi başlamak bizim adımıza önemli. Bunu başarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Aytekin, yarınki maçta bütün Karabükspor taraftarlarını tribünlere beklediğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:10
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigMehmet AytekinKardemir KarabüksporFutbol
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