Yenilenen Galatasaray 3 puan peşinde

Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor önünde 3 puana kilitlendi.



Selçuk ve Yasin'in durumu belirsiz

Yeni Galatasaray sahnede

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Kayserispor önünde açacak Galatasaray, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Transfer dönemini oldukça yoğun geçiren sarı-kırmızılı ekip, son iki sezonda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu kez işi sıkı tutarken, şu ana kadar kadrosunu 6 önemli isimle takviye etti.

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar çalışmaların süreceği aktarılırken, ligin başlangıcında forma giyebilecek şekilde kadroya dahil edilen isimler, Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) oldu. Sarı-kırmızılı ekipte anlaşma sağlandığı belirtilen isimlerden West Ham United'dan Sofiane Feghouli ise henüz İstanbul'a gelmedi.

9 oyuncu ayrıldı

Galatasaray'ın geride kalan sezon kadrosunda bulunan isimlerden 9'u, takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Armindo Bruma'yı Leipzig'e, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'ye, Salih Dursun'u Antalyaspor'a satarken, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Wesley Sneijder ise Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren isimlerden Sabri Sarıoğlu, Göztepe'yle, Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir'le anlaşırken, kiralık sözleşmesi dolan Josue Pesqueira da kulübü Porto'ya döndü. Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda, henüz başka bir takımla anlaşmadı.

Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapıldı

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2 ayrı kamp dönemi geçirirken, 5 özel müsabaka oynadı. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Galatasaray, 1 karşılaşmayı kaybederken, 1 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

İlk resmi maçlarda hayal kırıklığı





Galatasaray'ın lig rekorları Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna yarın Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, organizasyonun 59 yıllık tarihinde bazı rekorları elinde bulunduruyor. 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak 20. kez zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, 19 kezle ortak olduğu Fenerbahçe'yi geride bırakıp, en çok şampiyonluk elde eden takım oldu. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.

Üst üste en çok şampiyon olan takım Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak, şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

En farklı deplasman galibiyeti Galatasaray, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek 59 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu.

Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının da sahibi. Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanının da sahibi durumda.

Gol rekoru Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'a ait bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.

Galatasaray taraftarı desibel rekoru kırdı Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2010-2011 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar "Bir spor stadyumunda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırdı.

Kombine kart rekoru Galatasaray, 2012-2013 sezonu başında 52 bin kapasiteli stadı Türk Telekom'da oynayacağı maçlar için yaklaşık 45 bin kombine kart satışı yaparak, bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Kötü rekorları Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı. Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1997-98 sezonunu 43 gol yiyerek ilk sırada tamamlarken, lig tarihinde "en çok gol yiyen şampiyon" olarak kayıtlara geçti.

Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Bu turda İsveç temsilcisi Östersunds ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybederken, Türk Telekom Stadı'ndaki rövanş müsabakasında da 1-1 berabere kaldı. Favori olarak gösterildiği eşleşmede istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz temmuz ayında veda ederek beklentilerin çok altında bir performans ortaya koydu.

Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesi Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'in oynama şansı belirsiz. Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken, teknik direktör Igor Tudor, sağlık heyetinin raporuna göre karar verecek.