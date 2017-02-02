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Yeniler çabuk göze girdi

Trabzonspor'da ara transferde kadroya dahil edilen 5 futbolcu da forma şansı buldu

02 Şubat 2017 Perşembe 16:57
Yeniler çabuk göze girdi

Trabzonspor'da ara transferde kadroya dahil edilen futbolcuların hepsi forma şansı bulurken en çok sahada kalan isim ise Beşiktaş'tan alınan Olcay Şahan oldu.

Bordo-mavililer, ara transferde kadrosunu Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı alarak güçlendirdi. Ligin ilk yarısını beklentilerin uzağında tamamlayan Karadeniz ekibi, ara transferlerin ardından ligde Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u mağlup ederek 9 puan çıkarmayı başarırken yeni oyuncuların hepsi de forma şansı bularak takıma önemli katkı yaptı.

En fazla Olcay Şahan forma giydi
Olcay Şahan, Trabzonspor'da 5 transfer arasında en fazla forma giyen oyuncu olarak dikkati çekti. Bordo-mavili kulüp ile anlaştıktan bir gün sonra Bursaspor maçında sahaya çıkan futbolcu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5 resmi karşılaşmanın hepsinde görev alarak 428 dakika mücadele etti.

Mas, Pereira ve Olcay ligde firesiz
Ligin ikinci yarısının ilk 3 haftasında Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi.


Son Güncelleme: 02.02.2017 17:08
Anahtar Kelimeler:
Yeni FutbolcularTrabzonsporFutbol
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