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Yeniler sezondan umutlu

Yeni Malatyaspor'un transferleri, sezondan umutlu

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:03
Yeniler sezondan umutlu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un transferleri Erkan Kaş ve Guilherme Costa Marques, yeni sezona umutla bakıyor.

Erkan Kaş ve Guilherme, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor'da güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan Erkan, takıma katkı vererek iyi bir sezon geçirmek istediğini söyledi. Erkan Kaş, kulüp için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirterek, "Lig her zaman değişiyor. İlk haftası, ortası ve son haftaları çok farklı şeyler oluyor. Geçen sene Kayserispor ile iyi bir dönem yakalamıştık, son 10 maç çok kötü bir döneme denk geldik. Bütün futbolcular elimizden geleni verirsek yukarılarda oluruz. Taraftarlarımız ve camia için çok çalışıp çok çabalayacağım. Bu hem kulübe hem de bana büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Guilherme: "Ortaya çok güzel bir takım çıkacak"

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Guilherme Costa Marques ise takımda herkesin kendisini çok iyi karşıladığını ve güzel bir tesiste takıma uyum sağlamasının kolay olacağını belirtti. Takımın hazırlık maçını tribünden izlediğini hatırlatan Guilherme, "Eksiklerimiz ve sakatlarımız vardı ama buna rağmen sahada olan arkadaşlarımız hocamızın dediklerini yapmaya çalıştılar. Sistemin gereğini yapmaya çalıştılar. Her zaman saha kenarında hataları düzeltmeye çalışan iyi bir hocamız var. Eksiklerimiz tamamlanınca ve sakatlarımızda dönünce ortaya çok güzel bir takım çıkacak." diye konuştu.

Guilherme, transfer olmadan önce Brezilya'da özel antrenmanlar yaptığını, forma şansı verildiğinde de oynamak için hazır olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erkan KaşFutbolGuilherme Costa MarquesSpor Toto Süper LigTransferYeni Malatyaspor
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