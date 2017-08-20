Yenilmezlik serisi 16 maç oldu

TFF 1. Lig'de geçen sezon sahasındaki son 15 maçta yenilmeyen Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'deki ilk iç saha mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon TFF 1. Lig'in 4. haftasında Denizlispor karşısında yaşayan Sivas ekibi, 18 Eylül 2016'daki 2-1'lik mağlubiyetten sonraki 15 iç saha mücadelesinde 11 galibiyet elde etti ve 4 beraberlik aldı. İç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini Süper Lig'de de sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunun son haftasındaki şampiyonluk maçında, sahasında 4-0 yendiği Evkur Yeni Malatyaspor'u dün de 2-0'la geçmeyi başardı. Bu galibiyetle Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Sivasspor, bu karşılaşmalarda 36 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü. Sahasında oynadığı 13 maçta kalesini gole kapatan Sivas temsilcisi, son 6 iç saha mücadelesinde ise rakiplerine gol şansı tanımadı.

Aybaba'nın ikinci zaferi

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Samet Aybaba, kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımlarla 9 kez rakip olduğu Malatya temsilcisinin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'a karşı ikinci zaferini elde etti. Sağlam'ın çalıştırdığı takımlar 6, Aybaba'nın yönetimindeki ekipler ise 1 maçta gülen taraf olmuş, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.