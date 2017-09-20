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"Yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Yabancı teknik adamlara daha fazla şans verildiği ortada ama biz bunu bilerek takımlarımıza geliyoruz" dedi

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:57
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"Yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Süper Lig'de ilk 5 haftada 4 yerli teknik direktörün takımlarından ayrılmasına ilişkin, "Maalesef biz yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok." dedi.

Sözeri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk futbolunda yabancı teknik direktörlere daha fazla şans verildiğini söyledi. Bu durumun geçmişten bu yana Türk futbolunun gerçeği olduğunu belirten Sözeri, "Maalesef biz yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok. Daha az oluyor, bu bir gerçek. Kötü gidişatta, iki maç üst üste kaybettiğinizde 'Bu hocayla olmaz, bu hocayla gitmez.' diye mırıldanmalar başlıyor. Halbuki çok ciddi başarılar elde etmiş hocalar da var. İdealist hocalar var. En azından bizim gibi. Bunun biraz süresi olması gerekir." diye konuştu.

"Zaman, özellikle yerli hocalara, antrenörlere verilmiyor"

Kardemir Karabükspor'da kendisinin de yeni olduğunu ve bu nedenle bazı taşların yerine oturması için zamana ihtiyaç duyduklarını aktaran Sözeri, şöyle devam etti: "Ancak bu zamanı hiçbir kulüp vermiyor. Maalesef yerli antrenörlerimizin kaderi bu diyeceğiz. Biz de çok çabuk bir şekilde bu sonuçları almaya çalışıyoruz. Almak için de mücadele ediyoruz. Biz buraya geldikten sonra emek sarf etmeye, çalışma anlamında olsun, analiz olsun, antrenman olsun, oyuncu ile birebir diyalog olsun her şeyi tam yapmaya çalışıyoruz. Eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız var mıdır? Vardır tabii ki ama genelde başarılı olmak için her yolu deniyoruz. Dediğim gibi biraz zaman, süreç, bu taşların oturmasıyla alakalı gerekiyor. Bu zaman, özellikle yerli hocalara, antrenörlere verilmiyor."

Kardemir Karabükspor'un inişli-çıkışlı dönemler yaşayabileceğini dile getiren Sözeri, "Ancak bu kayıpları çok çabuk telafi etmek zorundasınız. Yabancı teknik adamlara daha fazla şans verildiği ortada ama biz bunu bilerek takımlarımıza geliyoruz. Onun için kendi adımıza çok çabuk başarılı olmayı bir seçenek olarak görüyoruz. İnşallah bir an önce biz de başarılı oluruz. Türk futbolunun bir gerçeği. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu bir yarış ve bunun içinde başarı da var kısmen başarısızlık da. Biz inşallah başarılı olmaya gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erkan SözeriFutbolKardemir KarabüksporSüper LigSÜPERLİG
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