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Yiğido, 150. galibiyetini aldı

Deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Sivasspor, Süper Lig tarihindeki 150'nci galibiyetini elde etti

05 Mart 2018 Pazartesi 14:27
Yiğido, 150. galibiyetini aldı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u yenerek Süper Lig tarihindeki 150'nci galibiyetine imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Sivasspor, lig tarihindeki 150'nci galibiyetine ulaştı.

Süper Lig'e 2005-2006 sezonunda "merhaba" diyen Sivasspor, 12. sezonunda 404 maça çıktı. Ligdeki ilk galibiyetini 2005-2006 sezonunun 3. haftasında 20 Ağustos 2005'te Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek elde eden Sivasspor, 2017-2018 sezonunda 150'nci galibiyet sevincini yaşadı.

Sivasspor, 50'nci galibiyetini 2008-2009 sezonunda 26 Eylül 2008'de ligin 5'inci haftasında Fenerbahçe'yi iç sahada 2-1 yenerek alırken 100'üncü galibiyetini ise 2012-2013 sezonunun 11'inci hafta maçında, 9 Kasım 2012'de sahasında Eskişehirspor (1-0) karşısında elde etmişti.

Demir Grup Sivasspor, 2005-2006 sezonunda 10, 2006-2007 sezonunda 14, 2007-2008 sezonunda 23, 2008-2009 sezonunda 19, 2009-2010 sezonunda 8, 2010-2011 sezonunda 8, 2011-2012 sezonunda 14, 2012-2013 sezonunda 12, 2013-2014 sezonunda 16, 2014-2015 sezonunda 9, 2015-2016 sezonunda 6 ve devam eden 2017-2018 sezonunda ise 24 haftada 11 kez kazandı.

Sivasspor'un Süper Lig tarihinde 104 beraberliği ve 150 de yenilgisi bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 05.03.2018 14:48
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolSÜPERLİG
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