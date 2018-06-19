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Yiğido, 2 Temmuz'da toplanıyor

Sivasspor, 2 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak

19 Haziran 2018 Salı 17:04
Yiğido, 2 Temmuz'da toplanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, 2 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayacak.

11 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Sivas'ta sürdürecek kırmızı-beyazlılar, 12 Temmuz'da Bolu'ya giderek 27 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.

Bolu kampının ardından Sivas'a dönecek Demir Grup Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin 3-4 Ağustos'ta Ankara'da düzenleyeceği futbol turnuvasına katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolKamp ProgramıSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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