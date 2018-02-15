Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115316
ALTIN
163.712
DOLAR
3.7678
STERLİN
5.3002
EURO
4.7046

Yıldırım'dan 20. yıl mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Bu 20 yılın yaşananlarına baktığımda, gece gündüz sadece 'Fenerbahçe' diyen o ilk günkü heyecanımın hiç eksilmeden hayatımda var olmasının en büyük sebebinin, Fenerbahçeli olmanın hissettirdiği o muhteşem mücadele duygusu olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu

15 Şubat 2018 Perşembe 13:57
Yıldırım'dan 20. yıl mesajı

Fenerbahçe Kulübü başkanlığında 20. yılını dolduran Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın kendisine verdiği destekten dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Yıldırım, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Kendimi bilmeye başladığım günden bu yana, hayatımın merkezinde ve her şeyin ötesinde tuttuğum Fenerbahçeliliğimin, tüm yaşamımın en temel mutluluk kaynağı olmasıyla gurur duydum. Çocukluk ve gençlik günlerimin gelecek hayallerinin merkezinde, hep Fenerbahçe vardı. Bugün kalbinde Fenerbahçe sevgisiyle büyüyen herkes gibi, ben de Fenerbahçe'nin en başarılı ve en önde olmasını iflah olmaz bir arzu ile yaşadım. Zamanı geldiğinde, şahsım ve şahsım gibi milyonların bu arzusu için çalışıp çabalama fırsatı bana verildiğinde, tüm hayatımın en büyük gayelerinden biri için mücadele verecek olmanın sevinci ile doldum. O günden bugüne 20 yıl geçti." ifadelerine yer verdi.

Başkanlıktaki 20 yılını değerlendiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Bu 20 yılın yaşananlarına baktığımda, gece gündüz sadece 'Fenerbahçe' diyen o ilk günkü heyecanımın hiç eksilmeden hayatımda var olmasının en büyük sebebinin, Fenerbahçeli olmanın hissettirdiği o muhteşem mücadele duygusu olduğunu görüyorum. Kalbinde Fenerbahçe sevgisi olan herkesin çok iyi bildiği bu duygu, bizi en farklı düşündüğümüz noktalarda bile bir arada tutan, her daim her türlü zorluğa karşı tek yumruk olarak direnmemizi sağlayan duygudur. Yoktan var ettiğimiz tüm yenilikler, olmaz denileni oldurduğumuz tüm olaylar ve kuruluşumuzdan bu yana var olan değerlerimizin vazgeçilmezliği, hepimizin sarsılmaz ortak Fenerbahçelilik karakteri, bu duygunun bize yaşattıklarıdır. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak görev yaptığım 20 yılımın özeti bu duygudur."

"Bizler, milyonların bir araya gelerek, sarı-lacivert armada birleştiği kocaman bir aileyiz." diyen Aziz Yıldırım, "Bu kutsal görevimin başlangıcından bu güne benimle yol alan ve mücadelemize emek vermiş tüm yöneticilere, yüksek divan kurulu üyelerimize, tüm branşların teknik ve idari ekiplerine, ülkemize ve camiamıza büyük gururlar yaşatan tüm sporcularımıza, fikirleri ve değerlendirmeleri ile Fenerbahçe'nin geleceğinde söz sahibi olan tüm üyelerimize, gece-gündüz demeden çalışan tüm kulüp çalışanları ile Fenerbahçe sevgisini ve asırlık armamızın başarısını her şeyin üzerinde tutan; 3 Temmuz döneminde Metris'te ve sonraki süreçte bizleri yalnız bırakmayan; Anıtkabir'de, Bağdat Caddesi'nde, Topuk Yaylası'nda, Köprü'de, Silivri'de, Çağlayan'da ve haksızlığa karşı Fenerbahçe için mücadele ettiğimiz her yerde tek ses, tek yürek haykıran taraftarlarımıza; 2011 yılındaki Manisa maçında direnişin en güzel örneklerinden birini sergileyen on binlerce kadın taraftarlarımıza; kendimin de mensubu olmaktan gurur duyduğum büyük Fenerbahçe camiasına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 15.02.2018 14:01
Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolFenerbahçeAziz Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bankalara borcumuz 205 milyon liradır"
"Bankalara borcumuz 205 milyon liradır"
"Galibiyet bekliyorum"
"Galibiyet bekliyorum"
"Korkak futbol oynatmam"
"Korkak futbol oynatmam"
Gomis izinli, Fernando dönüyor
Gomis izinli, Fernando dönüyor
Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Başakşehir hazırlıkları sürüyor
FIFA'ya şikayeti doğrulandı
FIFA'ya şikayeti doğrulandı
Sow Galatasaray maçına yetişiyor
Sow Galatasaray maçına yetişiyor
Robinho'dan örnek davranış
Robinho'dan örnek davranış
Feghouli, şampiyonluk için iddialı
Feghouli, şampiyonluk için iddialı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim