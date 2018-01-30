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Yıldırım'dan anlaşma açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "İnanıyorum ki 20. şampiyonluğumuzu, özverili ve meşakkatli çalışmalarımızın ardından hep birlikte kutlayacağız" dedi

30 Ocak 2018 Salı 16:54
Yıldırım'dan anlaşma açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımının sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını bildirdi.

Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin şubat ayı sayısında yer alan yazısında, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli takıma güvendiğini kaydetti. Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladıklarını aktaran Yıldırım, "Futbol takımımız, sıkı bir kamp döneminin ardından 2. yarıya galibiyetle başladı. Şimdi ligde en zor virajlardan birine giriyoruz. Futbolcu grubumuza, Aykut hocamız ve ekibine güvenimizi bir kez daha belirtiyoruz. Hepsinin yolu açık, şansı bol olsun. İnanıyorum ki 20. şampiyonluğumuzu, özverili ve meşakkatli çalışmalarımızın ardından hep birlikte kutlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Şubat ayının kendisi için önemine ve başkanlıktaki 20. yılını doldurmak üzere olduğuna değinen Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "20 yıl... Kongre salonuna girişim, oy kullanışım, 1 oy farkla dünyanın en güzel kulübüne başkan oluşum, o an içerisinde bulunduğum heyecan dün gibi aklımda. Fenerbahçe sevgim, bu camiaya karşı taşıdığım saygı ve sorumluluk duygusu en az o günkü kadar yoğun. 20 yıl içerisinde, yolumuz Metris'ten de geçti, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden de... Çağlayan'daki o hukukun zerresinin bulunmadığı mahkemelerden de geçti, UEFA yarı finalinden de... Ortalama bir ömre sığmayacak birçok iyi ve kötü anıyla, içimizde tek bir an azalmayan, sürekli olarak artan bir şey vardı bu zorlu yolda: Fenerbahçe'ye duyduğum o amansız, iflah olmaz sevda... Bizzat şahidi olduğum bu uzun yolda, Fenerbahçe'sine sahip çıkan milyonlarca taraftarımıza milyonlarca kez teşekkürlerimi sunuyorum."

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve bir dönem Fenerbahçe başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ın futbol takımına sponsor olduğunu vurguladığı yazısında, "Takımımızın yeni forma göğüs sponsoru Acıbadem Grubuna teşekkür ediyorum. Kendisine kulübümüze maddi destekte bulunması için görev verdiğimiz Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a ticari hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise geri kalan her şey bizim için teferruattır." ifadelerine yer verdi.

AA

Son Güncelleme: 30.01.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigFutbolFenerbahçeAziz Yıldırım
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