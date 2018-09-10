Yıldırım'dan Costa’ya 8 milyon Euro

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım yönetiminin, 2017-2018 sezonu için İspanyol golcü Diego Costa’ya yıllık 8 milyon Euro maaşla bir transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, İspanyol golcü Diego Costa’ya yıllık 8 milyon Euro maaş teklif ettiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu olumsuz mali duruma rağmen o dönem İngiliz ekibi Chelsea’de oynayan Costa’ya, lüks bir konutta ev, araç ve aracının benzin giderleri, taksi ücreti, sezon içerisinde 4 adet business class uçak bileti ve yıllık 8 milyon Euro maaş teklif edildi. Ancak Diego Costa, Fenerbahçe’nin bu teklifinin reddederek eski takımı Atletico Madrid’e geri döndü.