Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91698
ALTIN
248.984
DOLAR
6.4652
STERLİN
8.4290
EURO
7.5037

Yıldırım'dan Costa’ya 8 milyon Euro

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım yönetiminin, 2017-2018 sezonu için İspanyol golcü Diego Costa’ya yıllık 8 milyon Euro maaşla bir transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:49
Yıldırım'dan Costa’ya 8 milyon Euro

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım yönetiminin, 2017-2018 sezonu için İspanyol golcü Diego Costa’ya yıllık 8 milyon Euro maaşla bir transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, İspanyol golcü Diego Costa’ya yıllık 8 milyon Euro maaş teklif ettiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu olumsuz mali duruma rağmen o dönem İngiliz ekibi Chelsea’de oynayan Costa’ya, lüks bir konutta ev, araç ve aracının benzin giderleri, taksi ücreti, sezon içerisinde 4 adet business class uçak bileti ve yıllık 8 milyon Euro maaş teklif edildi. Ancak Diego Costa, Fenerbahçe’nin bu teklifinin reddederek eski takımı Atletico Madrid’e geri döndü.

İHA

Son Güncelleme: 10.09.2018 14:49
Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeAziz YıldırımDiego Costa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümitler prestij maçında
Ümitler prestij maçında
"Kimliğimiz daha net ortaya çıkacak"
"Kimliğimiz daha net ortaya çıkacak"
Giresun saha avantajına güveniyor
Giresun saha avantajına güveniyor
"Artık Beşiktaş'ın kartalıyım"
"Artık Beşiktaş'ın kartalıyım"
İranlı futbolcular şampiyonluk istiyor
İranlı futbolcular şampiyonluk istiyor
4 milyon avroya Çin'e gitti
4 milyon avroya Çin'e gitti
Sabri futbolu bıraktı mı?
Sabri futbolu bıraktı mı?
Kocaelispor için büyük kampanya
Kocaelispor için büyük kampanya
Zidane, teknik adamlığı bırakmayacak
Zidane, teknik adamlığı bırakmayacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim