Yıldırım gelecek sezon için hırslı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2016-2017'ye göre gelecek sezonun kendileri açısından çok farklı geçeceğini savunarak, "Sonuna kadar şampiyonluk için çalışan, emek veren bir futbolcu grubunu oluşturacağız." ifadesini kullandı.



Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün resmi dergisinin temmuz ayı sayısındaki yazısında, başarıda ve başarısızlıkta tüm sorumluluğun kendisine ve yönetim kuruluna ait olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Başarılar Fenerbahçe'nin, başarısızlıklar ise bizimdir. Geçtiğimiz sezon futbolda yaşadıklarımız bize önemli tecrübeler kazandırdı. Mücadeleden vazgeçmenin, formayı terinin son damlasına kadar ıslatmamanın nedenlerini çok iyi analiz ettik. Söz veriyorum ki önümüzdeki sezon geçtiğimiz sezondan çok farklı olacak. Formasına ve armasına kendini adayan, mücadeleden asla vazgeçmeyen, sonuna kadar şampiyonluk için çalışan, emek veren bir futbolcu grubunu oluşturacağız." Futbol takımında teknik direktörlük görevine getirdikleri Aykut Kocaman'dan övgüyle bahseden Yıldırım, "Futbolculuğu ve teknik adamlığı sırasında Fenerbahçemize şampiyonluk ve kupalar kazandırmış, büyük başarılar elde etmiş, camiamızın bir parçası olan, gerek futbol bilgisi ve futbol adamlığına, gerekse de sağlam karakterine güvendiğimiz Sayın Aykut Kocaman'ı getirdik. Aykut Kocaman halen sürdüğüne inandığımız 3 Temmuz sürecinin ilk gününden itibaren önemli bir liderlik göstermiş ve futbol takımımızı bir arada tutarak, takımımızın dağılmasına müsaade etmemiş, 3 Temmuz davasını kendi davası olarak görmüş, bu davaya kendini adamış, saygıyı ve takdiri hak eden cesur yürekli bir Fenerbahçelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım, Kocaman ile fikir alışverişi yaptıklarını da ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Aykut Kocaman ile harcadığımız ortak mesai neticesinde takımımızı hedeflerimiz doğrultusunda güçlendirmek adına bazı transferler gerçekleştirdik. Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek ve taraftarımızın arzuladığı ölçülerde profesyonel futbol takımımız yeniden yapılandırılacaktır. Önümüzdeki sezonda futboldaki en büyük beklentimiz, 12 numaralı oyuncumuzdan, yani taraftarlarımızdandır, tıpkı erkek basketbol takımımızı THY Avrupa Ligi şampiyonu yaptıkları gibi tribünleri hınca hınç doldurmaları, takımlarının arkasında durarak stadımızı rakiplerimiz için, içinden çıkılmaz çelik bir kaleye çevirmeleridir."





Yargıtay kararı

Aziz Yıldırım, önlerindeki 1 yıllık yönetim süresince, Yargıtay kararının açıklanmasını beklediklerini aktardı. Yargıtay kararından sonra gelecek sürecin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Önümüzdeki 1 yıllık yönetim süremizde, heyecanla beklediğimiz Yargıtay kararının açıklanması da çok yüksek ihtimaldir. O karardan sonra Fenerbahçe tüm benliğiyle, kendisine 3 Temmuz kumpas ve tuzağını kuranlardan, bu köklü camiaya ihanet edenlerden, kumpasın tüm sorumlularından kanun nezdinde hesap sormaya ve zararlarını yine yasalar nezdinde tazmin etmeye başlayacaktır. Bu karardan sonra gelecek süreç, Fenerbahçe'nin başına bu çorabı örenlere tek tek hesap soracağı süreç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları da rahmetle anarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu vesile ile 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı göğsünü siper ederek, demokrasi ve bağımsızlık uğrunda mücadele edenleri şükranlar anıyor, hain darbe kalkışması sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazi olanlara ise sağlık içinde uzun ve huzurlu bir hayat diliyorum. Fenerbahçe arması altında yarışan tüm takımlarımızın, tüm sporcularımızın, şampiyonluklar, kupalar ve madalyalarla dolu bir dönem geçirmesi dileklerimle."