Yıldırım ve Koç stada geldi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ve başkan adayı Ali Koç, Ülker Stadın’da yapılan seçimli genel kurula geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı’nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptı. Tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANTI

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre alanına girişinde tezahüratlarla karşılandı. Fenerbahçe’de bugün yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.