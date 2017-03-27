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Yıldırım’a Yargıtay’dan iyi haber

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi’ne gönderdi

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Yıldırım’a Yargıtay’dan iyi haber

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi’ne gönderdi.

Konuya ilişkin sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkanımız ve Yöneticilerimizle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi’ne gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz Süreciyle ilgili Yeniden Yargılamada, Başkanımız ve Yöneticilerimiz için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararlarıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Tebliğnamede, beraat kararlarının onanması talep edildi" denildi.

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FutbolFenerbahçeAziz YıldırımYargıtay
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