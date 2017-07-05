Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yıldız golcü Kayseri'ye imzayı attı

Kayserispor, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Asamoah Gyan’ı transfer etti.

Bu haber kez okundu.

Yıldız golcü Kayseri'ye imzayı attı

Kayserispor, 31 yaşındaki Ganalı forvet Asamoah Gyan'ı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun süredir transferi için uğraş verilen Gyan ile İstanbul'da yapılan son görüşmede anlaşma sağlandı. Kulüp Başkanı Erol Bedir'in oyuncuyla görüşerek anlaşmayı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başkanımız Erol Bedir, Asamoah Gyan, oyuncu ile direkt temas kurmamızı sağlayan Gökhan Altıntaş, Tuna Kaya ve kulüp yetkililerimiz İstanbul'da yapılan son toplantı neticesinde anlaşma sağlayarak futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Başkanımız Erol Bedir, futbolcumuz Asamoah Gyan ve kulüp yetkililerimiz Kayseri'ye hareket edeceklerdir."

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolKayserisporAsamoah GyanAnlaştı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100