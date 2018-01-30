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Yıldız golcüyü Konyaspor kaptı

Atiker Konyaspor'da, Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

30 Ocak 2018 Salı 16:47
Yıldız golcüyü Konyaspor kaptı

Konyaspor Kulubü, Göztepe'de forma giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkanı Fatih Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Makedon futbolcuyu aralarında gördükleri için mutlu olduklarını vurguladı. Önemli bir transfer gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti: "Kendisi Süper Lig'in önemli isimlerinden biri. Adis Jahovic'in takımımıza kısa sürede uyum sağlayacağına ve önemli işler yapacağına inanıyoruz. Adis daha önce Avrupa'nın değişik ülkelerinde top koşturmuş ve son derece başarılı olmuş bir isim. Jahovic'in takımımıza katılımıyla sezon başından bu yana yaşadığımız gol bölgesindeki sıkıntıyı çözeceğimize inanıyoruz. Öte yandan bu transferin gerçekleşmesinde emekleri olan yönetim kurulu üyelerimize ve Göztepe Spor Kulübüne teşekkür ediyorum.”

Yeşil-beyazlı renklere katılan Jahovic ise büyük bir kulübe geldiğini söyledi. Kendini şimdiden Konya'da daha iyi hissettiğini ifade eden Jahovic, "Konyaspor'u geçtiğimiz seneden beri yakından takip ediyordum. Avrupa ve Süper Lig'de gerçekten önemli işlere imza atıldı. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek için buradayız. Taraftarımızla ve takım arkadaşlarımızla bir bütün olup bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulacağız ve camiamıza çok daha keyifli, rahat maçlar izlettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Adis Jahovic'in, Konyaspor'da 88 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 30.01.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
SporFutbolFatih YılmazAtiker KonyasporAdis Jahovic
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