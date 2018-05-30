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Yıldız oyuncu Bayern'den ayrılıyor

Robert Lewandowski'nin menajeri, oyuncusunun Bayern Münih yönetimine ayrılmak istediğini belirttiğini açıkladı

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:54
Yıldız oyuncu Bayern'den ayrılıyor

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediği sık sık basına yansımıştı. Sonunda 29 yaşındaki futbolcu harekete geçti. Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, oyuncusunun kulüp yönetimine ayrılmak istediğini söylediğini açıkladı.

İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan Lewandowski'nin menajeri Zahavi, Sport Bild' e yaptığı açıklamada, "Robert, bir değişiklik yapması gerektiğini hissediyor ve kariyerinde yeni bir meydan okuma istiyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada Bayern Münih, Real Madrid'in Lewandowski için teklifte bulunduğu iddialarını daha önce yalanlamıştı. Oyuncunun ismi ayrıca Manchester United, Chelsea ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle de anılıyor.

Bu ayın başlarında ise Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, yaptığı açıklamada Lewandowski'nin 2021 yılına kadar sözleşmesinin olduğunu hatırlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolBayern MünihRobert Lewandowski
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