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"Yıldız yerine takım oyunu düşündük"

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bazı takımların oyunu kurtaran, sonuca etki eden oyuncuları vardır. Biz yıldız oyuncudan çok, takım bütünlüğünün oluşmasından yanaydık" dedi

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:20
"Yıldız yerine takım oyunu düşündük"

Evkur Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de takım bütünlüğüyle ligde kalmayı hedefliyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan sarı-siyahlı takım, ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele ederek, kentin 11 yıllık özlemine son verdi. Ligin geride kalan 20 haftalık bölümünü 26 puanla 10. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takımın genel durumunu, transfer politikalarını ve hedeflerini değerlendirdi. Sezona iyi başlayamadıklarını dile getiren Ravcı, ilk 5 haftanın ardından takımın performansının yükseldiğini belirtti. Yaz transfer döneminde birçok ismi renklerine bağladıklarını ve bu oyuncuların uyum sağlamalarının biraz geciktiğini aktaran Ravcı, daha sonraki süreçte bunun aşıldığını söyledi.

Ligin ilk yarısını hedefledikleri noktada bitirdiklerini kaydeden Ravcı, şöyle konuştu: "İkinci yarıda maçların zorluk derecesinin yüksek olacağını biliyorduk. Bizim en büyük avantajımız, kadrodaki oyuncularımızın birliği, bütünlüğü, takımdaşlığı. Bunu hem saha içine hem de saha dışına yansıtmaları bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bizim yıldız oyuncumuz yok. Bazı takımların oyunu kurtaran, sonuca etki eden oyuncuları vardır. Biz yıldız oyuncudan çok, takım bütünlüğünün oluşmasından yanaydık."

"Boş yere transfer yapmak doğru değil"

Mücadeleyi, hırsı takım halinde sahaya yansıttıklarında çok daha iyi sonuçlar aldıklarını anlatan Ravcı, ara transfer döneminde kadrolarına 2 oyuncu dahil ettiklerini anımsattı. Ravcı, taraftarların transfer konusunda kendilerine biraz serzenişte bulunduğunu dile getirerek, "Boş yere transfer yapmak doğru değil. O da kulübü belli bir yükün altına sokuyor. İnanıyorum ki Doria da Gilberto da takıma katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Futbolcularının takımın başarısı için elinden geleni yaptığını vurgulayan Ravcı, "Bu sezon hedefimiz ligde kalmak. Ligi hedeflediğimiz noktada bitirirsek bizim için en büyük başarı bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İç sahadaki maçları kayıpsız atlamamız gerekiyor"

Hakem hataları nedeniyle şu ana kadar 5-6 puan kaybettiklerini savunan Ravcı, sezonun kalan bölümünde oynanacak maçlarda skora etki edebilecek hataların, takımların küme düşmelerine sebep olabileceğini ileri sürdü. Ali Ravcı, lige renk getirdiklerini ve oynadıkları karşılaşmalarda taraftarların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "İç sahada oynadığımız maçlarda, taraftarımızın da desteğiyle kaybetmek istemiyoruz. Evimizdeki bazı maçlarda kazaya uğradık ama futbolda bunlar var. Önümüzde yine zorlu bir iç saha maçı var, Kasımpaşa ile oynayacağız. Biraz daha üst sıralara çıkıp kendimizi garantiye almamız gerekiyor. Fikstürümüzün zorlaştığı haftalar da gelecek. Zor haftalara kadar ileride korkulu rüyalar görmemek için iç sahadaki maçları kayıpsız atlamamız gerekiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali RavcıEvkur Yeni MalatyasporFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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