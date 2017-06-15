Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yılın golü Cenk Tosun'dan

Beşiktaşlı Cenk'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol, yılın golü seçildi

Bu haber kez okundu.

Yılın golü Cenk Tosun'dan

Beşiktaşfutbolcu Cenk Tosun'un UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında 3-3 berabere biten maçta Benfica'ya attığı gol, UEFA'nın düzenlediği ankette yılın golü seçildi.

Vodafone Arena'da ilk yarısı Benfica'nın 3-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı takım adına ilk golü kaydeden Cenk Tosun'un golü, yüzde 41'le en beğenilen gol oldu. En iyi ikinci gol Juventuslu oyuncu Mario Mandzukic'in final müsabakasında Real Madrid'e attığı gol olurken, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Dinamo Kiev maçındaki golü ankette beşinci sırayı aldı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiFutbolCenk TosunBeşiktaşBenfica
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100