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Yıllık 12 milyon teklif ettiler

Monaco'yu başarıdan başarıya koşturan Portekizli teknik adam Jardim'e Çin yolu gözüktü

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Yıllık 12 milyon teklif ettiler

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, kariyerine Çin Ligi'nde devam edebilir. 

Portekiz basınından A Bola, başarılı teknik adamın Beijing Guoan'la 3 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı. İddialara göre; geçen hafta Çin kulübü yetkilileriyle görüşen Portekizli teknik adam, kendisine sunulan yıllık 12 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklifini kabul etti. Monaco'yla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Jardim'in kontratında 15 milyon euro'luk fesih maddesi var. Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Beijing Guoan, Fransız kulübünü ilk teklif olarak 8 milyon euro önerdi. Monaco'dan yıllık 4,5 milyon euro ücret alan Jardim, iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanırsa kariyerine Çin'de devam edecek.
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FutbolMonacoLeonardo Jardim
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