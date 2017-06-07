Yıllık 12 milyon teklif ettiler

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, kariyerine Çin Ligi'nde devam edebilir.



Portekiz basınından A Bola, başarılı teknik adamın Beijing Guoan'la 3 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı. İddialara göre; geçen hafta Çin kulübü yetkilileriyle görüşen Portekizli teknik adam, kendisine sunulan yıllık 12 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklifini kabul etti. Monaco'yla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Jardim'in kontratında 15 milyon euro'luk fesih maddesi var. Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Beijing Guoan, Fransız kulübünü ilk teklif olarak 8 milyon euro önerdi. Monaco'dan yıllık 4,5 milyon euro ücret alan Jardim, iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanırsa kariyerine Çin'de devam edecek.