Yılmaz Vural çözümü buldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Elazığ'dan umduğumuz sonuç ile dönüp Ümraniye'de de beklediğimiz sonucu alabilirsek her şey tekrar normale dönebilir diye umut ediyoruz." dedi.

Vural, Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncular olarak toparlanmak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Olumsuz tepkilerin takıma hiçbir şey kazandırmayacağını dile getiren Vural, gelecekleri açısından taraftarların vereceği desteğin önemli olduğunu vurguladı. Hedeflediği oyun planının kısa zamanda sahaya yansıyamayacağını kaydeden Vural, "Çünkü bir süreç gerekiyor, o değişikliği sahada görmek mümkün olmadı. Oyuncularımla öyle bir sürece girdik ki şimdi çarşamba ve pazar günü oynayacağız. Ardından cuma ve salı günü oynayacağız. Aralarda 4 günlük zaman var ve bu 4 günlük zamanlarda zaten maç sonrası antrenman yapamıyoruz, ondan sonraki bir idmanda da yapmak istediğiniz değişiklikleri göstermeniz lazım, bu da mümkün değil." şeklinde görüş belirtti.

Pratikten çok sözlü olarak sahada uygulanması gerekenleri anlattıkları bir süreç yaşadıklarını aktaran Vural, "Milli maç arasına 28. hafta bittiğinde gireceğiz, inşallah o döneme kadar yukarıdan kopmak gibi bir durum olmaz. Kopmazsak eğer son 6 haftalık dönem için 15 günlük süremiz olacak. Oraya kadar inşallah bizi yukarıdan koparmayacak şekilde puan alırız." değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz Vural, kadro yapısında çok büyük değişikliğe gitmeyi düşünmediğini belirterek, "Bir istikrar olması lazım. Birkaç isim değişikliği de olacak diye düşünüyorum. İnşallah Elazığ'dan umduğumuz sonuç ile dönüp Ümraniye'de de beklediğimiz sonucu alabilirsek her şey tekrar normale dönebilir diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.